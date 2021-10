Il trentino Giacomo Bertagnolli sarà il portabandiera azzurro alle Paralimpiadi invernali Pechino 2022

Quella di Pechino è la sua seconda Paralimpiade: 4 le medaglie a PyeongChang 2018 nella categoria visually impaired tra 2 ori (gigante e slalom), 1 argento (superG), 1 bronzo (discesa libera). Il trentino Giacomo Bertagnolli: "E' un onore per me, voglio rappresentare al meglio il nostro Paese e ovviamente tutto il mondo paralimpico italiano, a cui spero di regalare tante altre soddisfazioni"

TRENTO. Sarà il trentino Giacomo Bertagnolli il portabandiera azzurro alle Paralimpiadi di Pechino 2022. L'atleta delle Fiamme gialle sventolerà il tricolore alla cerimonia d'apertura.

Quella di Pechino è la sua seconda Paralimpiade: 4 le medaglie a PyeongChang 2018 nella categoria visually impaired tra 2 ori (gigante e slalom), 1 argento (superG), 1 bronzo (discesa libera). Vincitore anche di 5 ori, 2 argenti e 1 bronzo Mondiali e di 2 Coppe del Mondo Generali (2015/16, 2019/20).

"E’ un onore, per me, avere la possibilità di portare la bandiera in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici invernali di Pechino 2022. Voglio rappresentare al meglio il nostro Paese e ovviamente tutto il mondo paralimpico italiano, a cui spero di regalare tante altre soddisfazioni", il commento di Giacomo Bertagnolli.

Questo quanto deciso nella giornata dalla Giunta del Cip. "Giacomo Bertagnolli - dice Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico - è un campione straordinario che rappresenta allo stesso tempo il presente e il futuro del movimento paralimpico italiano. Siamo sicuri che saprà interpretare con orgoglio e valore questo importante ruolo in occasione di una Paralimpiade che ci auguriamo possa regalarci altre emozioni uniche".

La Giunta ha inoltre nominato l’attuale segretario generale del Cip, Juri Stara, Capo Missione, mentre Chief medical officer sarà la dottoressa Emiliana Bizzarrini.