Dal portabandiera Giacomo Bertagnolli all'ossatura della nazionale di hockey, il Trentino Alto Adige pronto alle Paralimpiadi di Pechino: ''Molte ambizioni di medaglia''

TRENTO. "Ci sono tutte le ambizioni di portare a casa qualche medaglia ma questa rappresenta soprattutto un'importante vetrina di visibilità per il nostro movimento". A dirlo Massimo Bernardoni, presidente del Comitato Paralimpico del Trentino, quando ormai siamo nell'imminenza del via alle Paralimpiadi di Pechino 2022. "E' un'occasione per avvicinare i più giovani alle discipline sportive per migliorare la qualità della vita".

Gli occhi sono sulla crisi tra Ucraina e Russia con l'invasione dell'esercito di Vladimir Putin verso Kyiv, ma è anche tempo di Paralimpiadi in Cina. La spedizione italiana è composta da 32 azzurri impegnati in 4 discipline (sci alpino, hockey, snowboard e sci nordico). Il Trentino è rappresentato da 5 atleti: Giacomo Bertagnolli e Chiara Mazzel nelle gare di sci alpino; Gian Luca Cavaliere, Gianluigi Rosa e Francesco Torella nella nazionale di para ice hockey. L'ossatura degli azzurri sul ghiaccio è completata poi da 7 altoatesini: Cristoph De Paoli, Alex Enederle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Nils Larch, Matteo Remotti Marnini e Stefan Kerschbaumer.

L’Italia rispetto a PyeongChang aumenta la propria squadra del 23% con 15 esordienti in una competizione paralimpica: l’atleta più giovane è la 18enne Martina Vozza; il veterano è Santino Stillitano di 53 anni.

I fari sono puntati in particolare su Giacomo Bertagnolli, portabandiera della spedizione azzurra in Cina (Qui videoservizio), con la guida Andrea Ravelli. Quella di Pechino è la sua seconda Paralimpiade: 4 le medaglie messe al collo nel 2018 nella categoria visually impaired tra 2 ori (gigante e slalom), 1 argento (superG), 1 bronzo (discesa libera). L'ambizione è quella di ripetersi per il portacolori delle Fiamme Gialle.

"E' sicuramente l'atleta più rappresentativo dell'Italia e può aspirare a diverse medaglie. Nonostante Covid e i tempi stretti anche per preparare il volo - evidenzia Bernardoni - il trentino è riuscito a vincere la tappa di Coppa del Mondo a Lillehammer (Qui articolo). Ora è reduce da un infortunio che condiziona gli allenamenti, ma siamo certi che sarà in forma e pronto per l'appuntamento a cinque cerchi".

Esordio invece per Mazzel con la guida Fabrizio Casal. "Un'opportunità per fare esperienza e continuare a crescere". Interessante il roster di para ice hockey: la tradizione regionale in questa disciplina si fa sentire e l'Italia è inserita nel gruppo B con Cina, Slovacchia e Repubblica Ceca.

"C'è la possibilità di superare il raggruppamento alle spalle della squadra di Praga e si può scendere sul ghiaccio per raggiungere una storica medaglia di bronzo. L'oro dovrebbe essere un affare tra Stati Uniti e Canada, formazioni nettamente superiori a tutti - dice il presidente del Comitato Paralimpico del Trentino - mentre gli azzurri possono giocarsi il podio con Russia, Corea del Sud e Repubblica Ceca. Molto poi naturalmente dipende dagli incroci nella fase a eliminazione diretta ma gli azzurri hanno le carte in regola per fare bene".

Le gare sono in agenda dal 4 al 13 marzo nelle stesse località che hanno ospitato le Olimpiadi invernali appena andate in archivio. "Il contingente è più numeroso rispetto alle edizioni estive ma queste manifestazioni sono in generale una vetrina per le discipline sportive. Una visibilità importante perché attraverso la pratica dello sport si può migliorare la qualità della vita", conclude Bernardoni.