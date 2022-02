Olimpiadi di Pechino. Il vicentino (che si è formato in Trentino) Davide Ghiotto terzo nei 10 mila metri di speed skating e record nazionale frantumato

Foto del Coni

PECHINO (Cina). Ancora un podio per il pattinaggio di velocità per la spedizione azzurra alle Olimpiadi di Pechino.

Terzo posto per Davide Ghiotto con l'atleta che frantuma inoltre il primato nazionale dei 10 mila metri e che conquista la sesta medaglia per l'Italia nello speed skating.

Il vicentino chiude la gara in 12’45”98, nuovo record italiano, e si piazza dietro lo svedese Nils Van der Poel, dominatore della prova, che stabilisce il nuovo primato del mondo a 12'30''74, e l'olandese Patrick Roest.

Una medaglia costruita anche in Trentino, come per Francesca Lollobrigida, terza nei 3 mila metri negli scorsi giorni.

Originario di Altavilla Vicentina, Ghiotto si è formato sul territorio all'ice rink di Baselga di Pinè.

"Un viatico importante in vista delle Olimpiadi 2026, quelle di Milano e Cortina: bravissimo Davide, orgoglio veneto", il commento di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto.

I podi di Dorothea Wierer e Davide Ghiotto aggiornano il bilancio azzurro a 10 medaglie: 2 ori, 4 argenti e 4 bronzi.