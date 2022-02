Olimpiadi Pechino, Francesca Lollobrigida bronzo nella Mass-Start di pattinaggio su ghiaccio

PECHINO (CINA). Francesca Lollobrigida ha conquistato uno splendido bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022. L’atleta trentina d’adozione, dopo l’argento nei 3mila metri, è salita sul gradino più basso del podio nella “Mass-Start” femminile di pattinaggio su ghiaccio.

Oro per l'olandese Schouten e argento per la candese Blondin. Lollobrigida è stata anche selezionata come portabandiera per la cerimonia di chiusura che si terrà il 20 febbraio, quando calerà il sipario sui Giochi.

Niente da fare invece per il tentino Andrea Giovannini che ha tagliato il traguardo in settima posizione ma nella classifica finale si è piazzato solo all’undicesimo posto.

Una medaglia, quella dell'atleta dell'Areonautica militare, costruita in Trentino-Alto Adige: Lollobrigida è nata a Frascati ma si allena tra Baselga di Pinè e Collalbo.