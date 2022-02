Bronzo per l'Italia nella staffetta short track: nel team anche il trentino Pietro Sighel

Il team italiano ha portato a casa un terzo posto con un arrivo in volata: sul podio insieme ad Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e Tommaso Dotti anche il trentino Pietro Sighel, che incassa i complimenti anche del presidente Fugatti e dell'assessore Failoni

TRENTO. È stato un arrivo al foto-finish quello del team italiano nella staffetta maschile 5000 metri short track alle Olimpiadi invernali di Pechino: la squadra azzurra è infatti riuscita a finire davanti al team russo per soli 9 millesimi, assicurandosi la medaglia di bronzo. Tra i premiati sul podio, insieme ad Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e Tommaso Dotti anche il trentino Pietro Sighel, che incassa i complimenti del presidente della provincia Maurizio Fugatti e dell'assessore allo sport Roberto Failoni.

“Un oro, un argento e un bronzo per gli atleti trentini alla Olimpiadi invernali di Pechino, un risultato davvero straordinario, ottimo viatico per l’Olimpiade del 2026 che vedrà protagonista il nostro territorio”. Questo il commento di Fugatti e Failoni dopo la medaglia conquistata da Sighel: per l'atleta trentino, dice Piazza Dante, si tratta del secondo successo personale, visto che il 5 febbraio aveva vinto l'argento con la staffetta mista.

“Complimenti a Pietro Sighel - scrivono Fugatti e Failoni - che dopo l’oro di Mosaner ci regala un’altra bellissima soddisfazione, confermando la grande tradizione del nostro pattinaggio, che sarà sicuro protagonista alle Olimpiadi del 2026 nella sede di Baselga di Pinè. Non vediamo l’ora - concludono presidente ed assessore - una volta tornati a casa, di celebrare i nostri atleti, campioni straordinari ed esempio per tutti i giovani trentini che sognano un giorno di partecipare alle Olimpiadi”.