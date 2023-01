Pietro Sighel campione europeo nei 500 metri di Short Track: l'atleta di Baselga di Piné riporta l'Italia al successo dopo 13 anni

DANZICA. ''Pietro Sighel ha conquistato il titolo europeo dei 500 metri riportando lo short track maschile azzurro sul gradino più alto del podio dopo tredici anni. Il ventitreenne di Baselga di Pinè ha dominato la finale prendendo da subito la testa della gara e non consentendo alla concorrenza di allestire qualsiasi attacco''. Con questo post la Federazione sport del ghiaccio italiana ha festeggiato il pattinatore trentino e la sua conquista dell'oro continentale ricordando anche che ''l’ultimo successo maschile nei Campionati europei, ottenuto da Nicola Rodigari, risaliva al 2010, mentre per trovare una vittoria nei 500 metri è necessario tornare al 2009. Con oggi - conclude la Fisg - Pietro Sighel vanta quattro medaglie nella rassegna continentale, tre delle quali ottenute in eventi individuali''.

Imponendosi in tutti e quattro i turni di gara, Sighel è riuscito a trionfare imponendosi nettamente sull'olandese Jens van'T Wout e sul lettone Reinis Berzins. Per gli altri due azzurri Thomas Nadalini e Mattia Antonioli la corsa si è fermata ai quarti di finale dove entrambi hanno chiuso in quarta posizione. Una vittoria importante quella dell'atleta di Pinè proprio mentre in sede nazionale si discute ancora della possibilità o meno di fare le gare di pattinaggio delle olimpiadi del 2026 proprio a Baselga oppure a Torino. Una partita che sembra ormai decisa in favore dei piemontesi anche se le gare erano già state assegnata al Trentino che avrebbe dovuto avviare degli importanti cantieri per realizzare un palazzetto coperto all'altezza della manifestazione.

Intanto è arrivata un altra medaglia ai Campionati Europei di Short Track di Danzica anche nei 500 metri femminili dove Arianna Valcepina sale sul terzo gradino del podio nella finale che vede conquistare la medaglia d'Oro all'olandese Suzanne Schulting che si laurea campionessa d'Europa per la terza volta consecutiva mentre la medaglia d'Argento è della polacca Maliszewska. Arianna Sighel si classifica in seconda posizione nella finale B.