Olimpiadi Pechino. L'altoatesino Dominik Fischnaller medaglia di bronzo nello slittino individuale

E' la terza medaglia azzurra in queste Olimpiadi invernali di Pechino. Oro al tedesco Ludwig, argento all'austriaco Kindl e terzo posto per Dominik Fischnaller

Foto del Coni

PECHINO (Cina). L'Italia va a medaglia anche nella seconda giornata delle Olimpiadi di Pechino. E' Dominik Fischnaller a salire sul podio.

Quattro manche a tutta velocità per l'altoatesino che chiude la gara di slittino in terza posizione e si aggiudica quindi la medaglia di bronzo.

Il gradino più alto del podio è appannaggio del tedesco Ludwig e argento per l'austriaco Kindl.

Quattro anni dopo il quarto posto di Pyeongchang 2018, Fischnaller va a medaglia nello slittino individuale e l'Italia torna sul podio olimpico a 8 anni di distanza dall'ultima volta e scrive una pagina importante della storia di questa disciplina dopo le tantissime vittorie di Armin Zöggeler.

Fino a questo momento è la terza medaglia per gli azzurri: ieri argento per Francesca Lollobrigida sul ghiaccio sulla distanza dei 3 mila metri (Qui articolo) e per la squadra della staffetta mista nello short track con Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassinelli e il trentino Pietro Sighel (Qui articolo).