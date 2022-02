Olimpiadi Pechino, niente da fare per Andrea Giovannini: l’oro va al belga Bart Swings

Foto Facebook Andrea Giovannini

PECHINO (CINA). È arrivata una delusione per Andrea Giovannini che non è riuscito a imporsi nella finale della “mass start” maschile di pattinaggio su ghiaccio alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Giovannini, 28 anni originario di Rizzolaga di Piné, si era qualificato per la finale dopo una grande prestazione nella semifinale di pattinaggio velocità. L’atleta trentino delle fiamme gialle purtroppo non è mai stato in gara per il podio, troppo staccato dal gruppo di testa.

In finale con Giovannini c’erano il norvegese Kristian Ulekleiv, Bart Swings (Belgio), i coreani Seung Hoon Lee e Jae Won Chung, Zhongyan Ning (Cina), Livio Wenger (Svizzera), i giapponesi Ryosuke Tsuchiya e Seitaro Ichinohe, Gabriel Odor (Austria), i canadesi Antoine Gelinas-Beaulieu e Jordan Belchos, gli olandesi Sven Kramer e Jorrit Bergsma, Joey Mantia (Stati Uniti) e il russo Daniil Aldoshkin

L’oro è andato al belga Swings che ha dominato la gara. Sul podio anche i due atleti della Corea del Sud Chung e Lee, rispettivamente argento e bronzo. Giovannini ha tagliato il traguardo in settima posizione ma nella classifica finale si è piazzato solo all’undicesimo posto.