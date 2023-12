La Ciaspolada fa 50, si parte sabato 16 dicembre con una rievocazione storica, per la gara resta l'incognita del tracciato

Sabato 16 dicembre è organizzata una rievocazione storica della prima edizione, organizzata a Tret nel 1973. La corsa con le racchette da neve si disputerà il gennaio: il tracciato sarà scelto in base alla neve. La soluzione più suggestiva è il tracciato storico sui Pradiei; le alternative sono i boschi delle Regole di Malosco e la pista da sci della Mendola. L'assessora Gerosa: "La manifestazione è fiore all'occhiello del Trentino"

TRENTO. “La Ciaspolada” si prepara a festeggiare la 50esima edizione. Per celebrare il mezzo secolo di storia, si parte già sabato prossimo 16 dicembre, con una rievocazione storica della prima edizione, organizzata a Tret nel lontano 1973. Come ogni anno, la corsa con le racchette da neve si disputerà, invece, il 6 gennaio 2024.

La passeggiata non competitiva di sabato prossimo, da affrontare con le racchette da neve e, se possibile, con l’abbigliamento sportivo degli anni Settanta, sarà seguita da un pranzo con raccolta di fondi a favore dell’associazione “Il Sollievo”, dalla proiezione del docufilm realizzato in collaborazione con il Museo Storico del Trentino e dal concerto serale con tre gruppi corali, due trentini ed uno sardo.

Poi il testimone passerà al primo fine settimana di gennaio, quando la manifestazione entrerà nel vivo con la cerimonia inaugurale di venerdì 5 e la sfida di sabato 6. Tra coloro che hanno già ufficializzato la propria presenza, alcuni vincitori delle edizioni passate: Francesca e Marialuisa Scanzoni, ad Asha Tonolini, Tiziana Di Sessa, Laura Fogli, Mariagrazia Roberti e Isabella Morlini, con loro Konrad Geiser, vincitore nel 1974, Tarcisio Cappelletti, Silvano Bertolini, Bruno Stanga, Antonio Molinari, Jonathan Wyatt e Alberto Vender, che difenderà il proprio titolo.

Per la competizione del 6 gennaio l’incognita resta il tracciato, che dipende dalle precipitazioni nevose delle prossime tre settimane. La soluzione più suggestiva è quella rappresentata dal tracciato storico sui Pradiei; le alternative sono il tracciato nei boschi delle Regole di Malosco, già utilizzato con successo nelle ultime due edizioni, e la pista da sci della Mendola.

“In 50 anni – ha detto il presidente del comitato organizzatore Gianni Holzknecht – hanno partecipato alla Ciaspolada 150mila concorrenti. Inoltre sono 52 in Italia le gare dedicate a questa disciplina”.

“La Ciaspolada è per il Trentino un fiore all’occhiello - ha affermato la vicepresidente della Provincia e assessora allo sport, Francesca Gerosa, - e si accompagna perfettamente alle tante altre competizioni che rendono le nostre montagne un punto di riferimento di eccellenza per gli sport invernali. Ma c’è di più: questa manifestazione, con i suoi 50 anni di esperienza ed un’eredità importantissima dal punto di vista culturale e dell’amicizia, dimostra che lo sport è un formidabile strumento di coesione. Grazie, dunque, allo straordinario lavoro dei tanti volontari e a tutti quelli che hanno permesso questa splendida storia, fatta prima di tutto di passione e amore per questa terra".