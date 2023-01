La sconfitta contro il fanalino di coda Apulia Trani costa la panchina a Massimo Spagnolli. Subentra Silvia Marcolin alla guida del Trento calcio femminile

TRENTO. La sconfitta contro il fanalino di coda del campionato di serie B costa la panchina a Massimo Spagnolli, sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra del Trentino calcio femminile. Alla guida delle gialloblù Silvia Marcolin, già presente nello staff tecnico.

L'Apulia Trani ha trovato, infatti, la prima vittoria stagionale nel quattordicesimo turno contro il Trento e il club ha deciso per il cambio di guida tecnica. La società prova a dare una svolta al campionato in corso che vede le gialloblù in penultima posizione a 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte.

"La società - spiega il Trento calcio femminile attraverso una nota - desidera ringraziare il tecnico per aver contribuito, con la sua dedizione, professionalità e intensa passione, a scrivere una magnifica pagina della storia gialloblù coronata dalla promozione in serie B dell'anno scorso e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Contestualmente il Trento calcio femminile comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra all’allenatrice Silvia Marcolin, già presente nello staff tecnico della società, che ha già diretto il primo allenamento.

CLASSIFICA: Lazio 32, Cittadella 31, Napoli 30, Ternana 29, Chievo Verona 29, Cesena 29, Hellas Verona 22, Brescia 21, San Marino 18, Ravenna 18, Arezzo 13, Genoa 11, Tavagnacco 11, Sassari Torres 10, Trento 8, Aquila Trani 4