L'ex ciclista Rohan Dennis arrestato con l'accusa di aver investito e ucciso volontariamente la moglie. Nel 2018, al Giro d'Italia, vinse la crono Trento - Rovereto

Per tre stagioni è stato compagno di squadra del perginese Daniel Oss alla Bmc. Due volte campione del mondo a cronometro, è stato tratto in arresto dalla polizia di Adelaide con l'accusa di "morte per guida pericolosa, guida imprudente e imprecisa".

ADELAIDE. Il mondo del ciclismo è sotto shock: il 33enne ex ciclista australiano Rohan Dennis, due volte campione del mondo (nel 2018 e nel 2019) nella cronometro individuale, due volte iridato nella cronosquadre (2014 e 2015), argento nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Londra 2012 e bronzo nella crono su strada ai Giochi di Tokyo 2020, è stato arrestato arrestato dalla polizia di Adelaide con l'accusa di "morte per guida pericolosa, guida imprudente e imprecisa".

Dennis, che proprio quest'anno aveva chiuso la sua lunga carriera dal professionista, avrebbe investito volontariamente e ucciso la moglie, la 32enne ex ciclista professionista Melissa Hoskins (campionessa del mondo a squadre nel 2015) nei pressi della loro abitazione a Medindie, vicino ad Adelaide, dove la famiglia si era trasferita da poco più di una settimana. Trasportata in condizioni critiche al Royal Adelaide Hospital in condizioni disperate, la donna, madre di due figli avuti con Dennis, con il quale era sposata dal 2017, è spirata nonostante i tentativi dei medici di salvarla.

Arrestato e condotto in caserma, il 33enne è stato poi rilasciato su cauzione e il 13 marzo prossimo dovrà comparire davanti al tribunale.

In carriera Dennis ha vestito le maglie di Garmin, Bmc, dove per tre stagioni è stato compagno di squadra del perginese Daniel Oss, Bahrain, Inoes e, per l'appunto, Jumbo - Visma, con cui ha chiuso la propria carriera da "pro" iniziata nel 2013, che l'ha visto vincere anche una tappa al Giro d'Italia.

Nell'edizione 2018 della corsa rosa l'australiano lasciò infatti il segno sulle strade del Trentino, imponendosi nella cronometro Trento - Rovereto davanti a Tony Martin e Tom Dumoulin, percorrendo i 34,2 chilometri del percorso in 40 minuti.