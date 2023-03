L'Hockey Piné va in finale dei playoff Division I, i trentini mettono ko Chiavenna anche in gara 2

La sfida finale è contro Feltre, in palio la promozione. Coach Valcanover: "E' fantastico aver conquistato la finale per il secondo anno consecutivo"

PINE'. E' finale per l’Hockey Piné, i trentini accedono all'atto conclusivo dei playoff del campionato di Ihl Division I.

"E' fantastico, per il secondo anno consecutivo abbiamo conquistato la finale", commenta coach Andrea Valcanover. "La partita l'avevamo preparata bene e l'abbiamo vinta. Sapevamo che loro dovevano attaccare da subito, noi li abbiamo sorpresi contrattaccandoli. I ragazzi hanno fatto un grande primo tempo realizzando con pieno merito tre gol, nel secondo abbiamo amministrato bene il nostro vantaggio e poi nel terzo ripreso il possesso del pallino del gioco e del risultato e abbiamo realizzato altri tre gol. Complimenti a tutti, adesso ce la giocheremo fino alla fine".

Non c'è sfida nelle gare di semifinale, agevolmente favorevoli ai trentini. Forti della vittoria di gara 1 contro Chiavenna per 5-0, i pinetani hanno sbancato il Palasesto con un rotondo 7-1 che li proietta verso l’ultimo passo prima della promozione.

La partita inizia già in discesa per i trentini, che sbloccano l’incontro dopo 44’’ con Francesco Decarli. Il raddoppio è siglato da Daniele Colombini, prima dello 0-3 di Luca Biasioni. Il Chiavenna, al 31’ segna l’unico gol della sua partita con Denny Deanesi, poi gli ospiti dilagano: Locatin, Varesco, Zandonà e Piva segnano i gol che fissano lo score sul punteggio di 1-7.

L’ultimo ostacolo, per i gialloneri, si chiama Feltre. Il 1 aprile ci sarà la prima finale, in Veneto. In palio la promozione nella serie superiore.