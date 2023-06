Netto ko per Marvin Vettori, il fighter trentino subisce una sequenza record di colpi da Cannonier: il volto devastato dai segni della lotta

Brutta sconfitta per il fighter di Mezzocorona nel main event Ufc a Las Vegas. L'avversario Jared Cannonier domina Marvin Vettori per 5 round e vince per decisione unanime

LAS VEGAS (Stati Uniti d'America). Sconfitta per Marvin Vettori. Il fighter di Mezzocorona subisce i colpi di Jared Cannonier per 5 round nel main event della fight night Ufc e perde per decisione unanime.





Un incontro molto duro, con una sequenza record di colpi, che ha segnato il viso di Vettori, uscito nettamente sconfitto a Las Vegas.

Nella gabbia Vettori non è mai riuscito a prendere le misure dell'avversario, si è battuto con generosità ma ha incassato una novantina di colpi, senza quasi reagire e rovesciare l'inerzia del match che ha sempre visto Cannonier in fiducia e in controllo.

Favorito alla vigilia, arriva una brutta sconfitta per il fighter trentino che due anni fa ha combattuto (e perso) contro Adesanya per il titolo dei pesi medi.

Da quell'incontro sono arrivate due vittorie contro Costa e Dolidze e altrettante sconfitte tra Adesanya e Whittaker, ora il terzo e inatteso ko.

L'avversario è apparso più in forma e rapido per tutto il combattimento. Non è riuscito a mandare a terra Vettori, ma ha messo a bersaglio il record di colpi significativi della division dei pesi medi.

Alla fine del quinto round la decisione unanime dei giudici con la vittoria schiacciante per Cannonier contro il fighter trentino.