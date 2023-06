Straordinaria Elisa Zendri: la trentina fa il pieno di medaglie in Francia tra i 100 metri, i 200 e il salto in lungo

Zendri era l'unica atleta trentina a vestire la maglia azzurra a Vichy per i Virtus Global Games ''il più grande evento sportivo d'élite al mondo per atleti con disabilità intellettiva''. I complimenti degli assessori provinciali

ALA. E' ancora Elisa Zendri a portare in alto il Trentino grazie alle sue straordinarie doti da atleta. Zendri in questi giorni era in Francia ai Virtus Global Games di Vichy e qui ha infilato una serie di successi straordinari, dall'oro ottenuto con le compagne della staffetta 4x100, alla medaglia d'argento nei 100 metri a quelle di bronzo nei 200 e nel salto in lungo.

Elisa Zendri, alense doc classe 1996, a Il Dolomiti aveva raccontato la sua storia di atleta con la dolcezza e la spensieratezza di chi la vita se la sa vivere davvero, riempiendo i propri giorni di straordinarie esperienze. Una ragazza che si divide tra lavoro e sport visto che, come confermavano mamma e papà, Elisa ferma proprio non ci sa stare e quando non è in piscina agli allenamenti di nuoto (altro sport nella quale eccelle) o allo stadio Quercia a quelli di atletica.

''Ancora una volta il Trentino si è confermato terra di sport - commenta l'assessore allo sport della Provincia di Trento Alessandro Failoni con l'assessora alla salute Stefania Segnana - che sa coltivare e far sbocciare i suoi talenti e portare al tempo stesso sempre in alto la bandiera dell'inclusione". L'atleta lagarina era l'unica trentina in gara, con la maglia del Team Italia Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).

La competizione era quella prestigiosissima dei Virtus Global Games ''il più grande evento sportivo d'élite al mondo - si legge sulla pagina della kermesse - per atleti con disabilità intellettiva. Migliaia di atleti provenienti da Europa, America, Asia, Africa e Oceania si sfideranno in undici sport principali''.