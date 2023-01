Tre giornate da ricordare per il tour de ski: 20 mila persone presenti al lago di Tesero e sull'Alpe Cermis

Foto di Newspower

TESERO. Si è chiuso il 17esimo Tour de Ski e diventa tempo di bilanci in val di Fiemme. Terzo successo in carriera per Johannes Hosflot Klaebo, primo a conquistare 6 vittorie su 7 in un’unica edizione. La svedese Frida Karlsson, dopo essersi ripresa dall’estenuante Final Climb, in albergo ha alzato al cielo il suo primo trofeo di cristallo, la seconda atleta più giovane a primeggiare al Tour de Ski dopo la connazionale Charlotte Kalla. Inoltre nella stessa giornata è arrivata la vittoria storica francese sull’Alpe del Cermis da parte di Delphine Claudel, primo successo in coppa del Mondo.

L’Italia nella tappa “di casa” è salita per ben due volte sul terzo gradino del podio, prima con l’acuto nella Sprint del trentino Simone Mocellini nella giornata inaugurale di venerdì, subito dopo con il valdostano Francesco De Fabiani nella bramata 15 chilometri del sabato; Federico Pellegrino ha raccolto invece un secondo posto nella Sprint e un terzo posto nella 10 chilometri tecnica classica in Svizzera, mentre in Germania ha conquistato ancora un bronzo nell’inseguimento.

“Meglio di così non poteva andare – commenta il dt della Nazionale Alfred Stauder- c’è un grande trend in salita, siamo molto fiduciosi per i Mondiali e per le prossime gare. Anche l’allenatore Markus Cramer e il presidente Roda sono contenti e soddisfatti di come hanno lavorato i ragazzi. Dobbiamo ancora migliorare sotto alcuni aspetti, soprattutto nel settore femminile. Ci stiamo impegnando e si vedono dei segnali, questo è importante. Non siamo riusciti a festeggiare molto ieri, perché i ragazzi dopo 10 giorni fuori casa erano stanchi e non vedevano l’ora di rientrare".

Il presidente del comitato organizzatore Fiemme World Cup, Bruno Felicetti, e Pietro De Godenz, presidente del Comitato promozione dello sci in val di Fiemme, possono ritenersi soddisfatti dopo tre incredibili giornate con ben 20.000 persone a bordo pista al Centro del Fondo di lago di Tesero e lungo la salita dell’Alpe del Cermis.

Persino il montepremi finale è stato da record: il 17esimo Tour quest’anno è stato generoso nei confronti degli atleti con un totale di 780.000 euro, equamente diviso tra donne e uomini. Il conto in banca del fuoriclasse Klaebo è salito di 113.500 euro con il solo Tour de Ski.

Grande partecipazione pure negli eventi di contorno come la Coop Mini World Cup, il Tour del Gusto lungo la pista Olimpia III del Cermis, il primo podio di Dario Cologna alla Rampa con i Campioni e la Winterfest, organizzata nel Tendone delle Feste di lago di Tesero. Non sono ancora disponibili i dati share riferiti alle tv nazionali ed estere, però ci sono i numeri delle emittenti: ben 15 che hanno trasmesso in diretta e due in differita, senza dimenticare il canale Eurosport che ha fatto girare le immagini del Tour in tutta Europa e in Asia.

Il comitato Fiemme World Cup guarda già al futuro: dall’8 al 10 settembre è attesa la coppa del Mondo di Skiroll in val di Fiemme e poi si pensa al 2024 con una nuova edizione del Tour de Ski.