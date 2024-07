Esordio da sogno per l'Italvolley maschile: Galassi e compagni superano per 3 a 1 il Brasile. Nel tennis Jasmine Paolini vola al secondo turno

PARIGI. Esordio da sogno per l'ItalVolley maschile alle Olimpiadi di Parigi: gli azzurri piegano per 3 a 1 (25-23, 27-25, 17-25, 25-21) il Brasile nella gara d'esordio.

Prestazione super quella fornita dalla Nazionale guidata da Fefè De Giorgi, orchestrata magnificamente in regia dal bolzanino Simone Giannelli, capitano della selezione tricolore e leader indiscusso del gruppo.

Contro verdeoro, campioni olimpici nel 1992, nel 2004 e nel 2016 e quarti a Tokyo 2020, l'Italia ha sfoderato un'eccellente prova di squadra, nella quale spiccano le eccellenti prestazioni dei due schiacciatori di Trentino Volley, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, del centrale trentino (dalla prossima stagione in forza a Piacenza) Gianluca Galassi, assoluto mattatore in fase di muro e con il contributo anche del palleggiatore del sodalizio trentino Riccardo Sbertoli, ficcante come sempre al servizio.

L'Italia vince il primo set, si complica la vita nel secondo (sul 24-21 il Brasile annulla tre set point), ma poi s'impone ai vantaggi, mentre nel terzo parziale la compagine sudamericana alza i giri del motore e prolunga la contesa. Nella quarta frazione, però, l'ItalVolley è spietata, imponendosi meritamente 25-21 e iniziando così nel migliore dei modi il proprio percorso ai Giochi Olimpici.

Gli azzurri sono i favoriti per il successo finale e vanno a caccia di quella medaglia che è sempre sfuggita alla Nazionale maschile di pallavolo, per tre volte seconda (nel 1992, nel 2004 e nel 2016) e mai capace di salire sul gradino più alto del podio nella kermesse Olimpica.

Esordio positivo anche per la tennista azzurra Jasmine Paolini, che ha piegato in due set (7-5, 6-3) la romena Bogdan, con una super rimonta nel primo set, dopo essersi trovata sotto di due break nel primo parziale. Dopo aver preso le misure all'avversaria, la fuoriclasse toscana ha imposto il proprio gioco all'avversaria, dominando in lungo e in largo il match e accedendo così al secondo turno.

Grande delusione, invece, per le azzurre dei tuffi Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, che hanno chiuso al quarto posto la prova dai 3 metri sincro, in una gara dove le favorite non hanno sbagliato nulla, mentre le due italiane sono state protagoniste di una prova regolare.

Niente qualificazione alla finale, invece, per la bolzanina Barbara Gambaro che, coppia con Dennis Sollazzo, non è andata oltre il 17esimo posto nella prima fase della prova di carabina mista.