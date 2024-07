Fabiano Bettega domina ancora: il primierotto conquista il sesto titolo italiano nella prova sprint di Mtb - Orienteering. Terzo Luca Dallavalle

VENZONE. E sono sei. Il primierotto Fabiano Bettega conquista il sesto titolo italiano nella prova sprint di Mtb - Orienteering, dominando la gara andata in scena a Venzone, in provincia di Udine.

In una giornata torrida Bettega ha fatto praticamente gara a sé sin dall'inizio: la partenza era fissata in un'area a 4 chilometri dal centro cittadino di Venzone, nel bel mezzo di una strada pietrosa che ha complicato - e non poco - le operazioni agli atleti.

Successivamente i bikers erano chiamati ad affrontare una serie di passaggi molto tecnici, sia all'interno di un bosco molto fitto che in un'area più "aperta", per poi entrare nello splendido borgo di Venzone, ricostruito in toto dopo essere stato raso al suolo dal terribile terremoto che nel 1976 devastò il Friuli Venezia Giulia.

"Vincere sei titoli consecutivi è una grande soddisfazione - queste le parole di Bettega al termine della gara -. Dopo il successo in Coppa del Mondo questo trionfo impreziosisce ulteriormente la mia stagione. Sono reduce da 15 giorni in cui non sono stato benissimo e mi sono sottoposto ad una cura antibiotica".

Il podio è stato completato dal vicentino Riccardo Rossetto (Misquilenses) e dall'altro trentino Luca Dallavalle (Gronlait) che ha commentato che "presentarsi al via di queste gare italiane è sempre molto complicato, perché il livello è alto e non possiamo prepararci con camp specifici come facciamo quando siamo in trasferta con la nazionale. Questo vuol dire che dobbiamo essere molto flessibili a livello mentale e affrontare di volta in volta tecniche di navigazione differenti".

La classifica: 1. Fabiano Bettega (Gs Pavione) 25'12"; 2. Riccardo Rossetto (Asd Misquilenses Or.) 25'56"; 3. Luca Dallavalle (Gronlait Or. Team) 27'05"; 4. Piero Turra (Gs Pavione) 31'36"; 5. Dante Osti (Panda Or. Valsugana) 34'04"; 6. Marko Dudic (Ok Slovenj Gradec) 37'31".