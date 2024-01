I 99 anni della Forti e Veloci: Spinelli: "Siete un esempio e rappresentate un mondo sano". Il 16 marzo verrà organizzata una pedalata di solidarietà

TRENTO. Novantanove anni e non sentirli minimamente. Anzi.

Il C.C. Forti e Veloci, per tutt il mondo trentino semplicemente "la Forti e Veloci", festeggia i propri 99 anni in sella: al teatro comunale di Aldeno, davanti a tanti soci, atleti e simpatizzanti, si è tenuta l'assemblea, durante la quale è stato eletto anche il nuovo direttivo con Alessandro Groff che ricoprirà il ruolo di presidente con Luca Prada come "vice".

Una della grandi novità del 2024 è rappresentata da una pedalata di solidarietà, in programma per domenica 16 marzo con la collaborazione della Lilt

"La vostra è un storia di successo - queste le parole dell'assessore provinciale allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca Achille Spinelli, che ha rappresentato la Giunta -. Voi rappresentate un mondo nel quale i giovani possono avviarsi all'attività sportiva, nel quale far crescere lo spirito di squadra, la disciplina, i valori dello sport ma anche quelli legati alla salute e allo stile di vita sano. L'impegno, la fatica, la determinazione e la voglia di fare sono importanti nel ciclismo, nelle discipline sportive, ma anche nella vita quotidiana. Oggi è un'occasione importante per la 'Forti e veloci', che si sta avvicinando a grandi passi a celebrare i cento anni di attività. Siete un'associazione fondamentale all'interno dello sport dilettantistico della nostra provincia, sostenuta anche da sponsor ed attori del tessuto economico trentino. Grazie davvero per il vostro impegno e la vostra dedizione".

Nel corso dell'assemblea sono stati ripercorsi i momenti più belli e la storia di questa associazione, che il prossimo anno celebrerà il centenario di fondazione: una sessantina i tesserati, 40 gli atleti, che nel corso del 2023 hanno partecipato a più di 170 gare, conseguendo tantissimi successi, con numerose vittorie nella categoria Allievi, tra cui spiccano il titolo italiano inseguimento a squadre e il secondo posto nel campionato italiano cronometro a squadre.

All'evento hanno presenziato anche il presidente uscente del sodalizio trentino Fulvio Valle, la presidentessa del Coni Trento Paola Mora, la sindaca di Aldeno Alida Cramerotti, l'assessore allo sport del comune di Trento Salvatore Panetta, il presidente della Lilt Trento Mario Cristofolini, Giuseppe Zoccante presidente del Club ciclistico Francesco Moser e presidente onorario del Comitato trentino Fci e Paolo Castelli, consigliere del comitato trentino dell'Fci.