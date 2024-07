Sessant'anni di onde e buon vento: il Circolo Vela Torbole, “casa” di Ruggero Tita, festeggia e guarda al futuro. “Impegno di tutti per traguardi ancora più elevati”

Uno dei circoli velici storici del territorio ha festeggiato l’importante anniversario numero 60 alla presenza di amici e appassionati. Rigatti, presidente dell'Apt Garda Dolomiti: “Un grande valore aggiunto non solo per il comune di Nago-Torbole, ma per tutto il Garda Trentino”

TORBOLE. Sessant'anni e non sentirli: qualche giorno fa lo storico Circolo Vela Torbole fondato nel lontano 1964 ha celebrato il suo significativo anniversario alla presenza di autorità, soci, amici e appassionati (Photo credits: Dennis Pasini/Vitesse).

Nato il 23 giugno 1964 sotto la presidenza di Antonio Bertamini, il Circolo Vela Torbole riuscì ad ottenere appena tre anni più tardi il riconoscimento ufficiale della Federazione Italiana Vela, entrando di fatto nel mondo dell’agonismo e delle competizioni. Nel corso degli anni il Circolo Vela Torbole è diventato quindi un centro nautico di tale rilevanza nazionale e internazionale, con regate e manifestazioni veliche di altissimo livello, da essere premiato dal Coni Trento con importanti riconoscimenti al merito sportivo.

L’importante traguardo del Circolo Vela Torbole, secondo circolo più longevo del Garda Trentino dopo la Fraglia Vela Riva, è la testimonianza della tradizione di lunga data dei circoli velici del territorio: l’anno scorso infatti il Circolo Vela Arco ha festeggiato i 40 anni di attività e l’Associazione Vela Lago di Ledro i 60, mentre nel 2028 sarà il turno della Fraglia Vela Riva che celebrerà il suo centenario.

“Questo - ha dichiarato il presidente del Circolo Vela Torbole Mauro Versini - è un anno molto importante per festeggiare il traguardo dei sessant’anni del nostro circolo. Siamo nell’anno olimpico, in quello della 37sima edizione dell’America’s Cup ma non solo: per la prima volta in Italia, si svolgeranno i Campionati Mondiali Giovanili di Vela tra poche settimane proprio nel nostro Lago di Garda. Tutto questo è stato possibile grazie anche all’importante supporto della Provincia Autonoma di Trento e dell’Apt Garda Dolomiti e non posso che essere molto emozionato di tutto ciò”.

Tra le regate di quest’anno, il Circolo Vela Torbole si distingue per l'organizzazione di eventi come l'Optimist d'Argento, la 69F Cup e gli imminenti Campionati Mondiali Giovanili di Vela (12-20 luglio), che si disputeranno presso tutti i circoli del Consorzio Garda Trentino Vela, ovvero Fraglia Vela Riva, Lega Navale di Riva, Circolo Vela Arco, Circolo Surf Torbole e lo stesso Circolo Vela Torbole, e presso Fraglia Vela Malcesine.

Non a caso, grazie all’impegno costante, alla tenacia e all’entusiasmo, il Circolo Vela Torbole è diventato anche un importante campo di allenamento di riferimento per tanti giovani velisti, così come la casa per talentuosi atleti come il campione europeo, iridato ed olimpico nella classe Nacra 17 e timoniere per il team Luna Rossa Ruggero Tita, ambassador territoriale, in partenza per le Olimpiadi di Parigi.

"Il 23 giugno 1964 - ha aggiunto il presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo Silvio Rigatti - è nato ufficialmente il Circolo Vela Torbole: a sessant’anni di distanza mi piace pensare a quella data come un atto di grande lungimiranza, un’idea avveniristica che ha poi portato il Circolo a diventare la casa per migliaia di talenti anche a livello internazionale, come ad esempio Ruggero Tita, che tra poco parteciperà alle Olimpiadi di Parigi. Il Circolo Vela Torbole ha rappresentato per tutti questi anni un grande valore aggiunto non solo per il Comune di Nago-Torbole, ma anche per tutto il Garda Trentino. Buon sessantesimo compleanno…e naturalmente un grazie a tutti i Presidenti e Circoli Direttivi che si sono avvicendati nei decenni, che hanno reso possibile questo sogno. Buon vento al Presidente, ai Soci, agli atleti e a tutto il team, sono sicuro che il loro grande impegno porterà il Circolo a livelli di prestigio ancora più elevati”.

Per festeggiare i 60 anni dalla nascita del Circolo Vela Torbole, è stato realizzato anche un book che racconta tutta la sua storia dal 1964.