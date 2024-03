La prima giornata al Torneo delle Regioni si chiude con una vittoria e una sconfitta: Slomic lancia in alto la selezione femminile, mentre l'Under 19 viene superata di misura

Dopo il successo dell'Under 15 e il pareggio dell'Under 17, nel pomeriggio la selezione femminile supera per 1 a 0 la Liguria e vola in testa al triangolare: se domani batterà l'Abruzzo sarà aritmeticamente qualificata ai quarti. Sconfitta in extremis (con due rigori) per l'Under 19: domani per i ragazzi di Maran sarà già giornata da "dentro o fuori"

L'esultanza di Slomic e delle compagne di squadra dopo la rete alla Liguria (foto Gretter - Cpa Trento)

GENOVA. La prima giornata del Torneo delle Regioni, che ha preso il via oggi, sabato 23 marzo, in Liguria, si conclude con una vittoria e una sconfitta per le selezioni trentine.

Dopo il successo in mattinata dell'Under 15 e il pareggio dell'Under 17 (QUI ARTICOLO), nel pomeriggio sono scese in campo la selezione femminile di mister Roberto Genta e l'Under 19 guidata da Florio Maran.

Esordio migliore non poteva esserci per la compagine femminile, che piega per 1 a 0 le padrone di casa grazie alla rete in apertura di Saliha Slomic: al 5' l'attaccante del Riva del Garda si libera di un'avversaria sulla linea di fondo e conclude a rete. Il portiere ligure respinge, ma la Slomic, che il "vizio" del gol lo ha sempre avuto, è la più lesta di tutte a ribadire in rete.

Vittoria di fondamentale importanza per il Trentino che, se domani sconfiggerà l'Abruzzo nella seconda gara del triangolare, sarà certo del passaggio del turno.

Sconfitta di misura e di... rigore - invece - per l'Under 19, superata dai padroni di casa grazie a due penalty. Liguri in vantaggio nel primo tempo, mentre nella ripresa arriva il pareggio di Amorth, attaccante del Lavis. Nel finale, decisamente teso, arriva la seconda rete della Liguria, ancora dagli undici metri.

La sfida contro l'Abruzzo in programma domenica pomeriggio sarà già un "dentro o fuori" per la compagine di Maran, costretta a vincere per sperare ancora nel passaggio del turno

FEMMINILE

LIGURIA - TRENTINO 0-1

LIGURIA: Pescarolo, Araldo, Del Freo, Duce, Grasso, Lercari, Minutoli, Mourino, Parrinello, Piccioli, Simeoni. Selezionatore: Maggi.

TRENTINO: Panizza, Antolini, Carabelli, Comandella, De Pellegrini, Lucchetta (40'st Campan), Manica, I. Pace, M. Pace, Scarazzini, Slomic. Selezionatore: Genta.

ARBITRO: Conti di Genova (Poggi e Bondi di Genova).

RETE: 5'pt Slomic (T).

NOTE: ammonite M. Pace (T), Manica (T), I. Pace (T).

UNDER 19

LIGURIA - TRENTINO 2-1

LIGURIA: Piazzi, Asteggiante, Bonanni (30'st Pellicciari), Castelli (46'st Lingua), Costa (20'st Carnemolla), Galloro, Graziani, Latini, Piccardo, Pozzi, Totaro (38'st Trucchi). Selezionatore: Chiappucci.

TRENTINO: Manica, Amorth, Casagrande, Celia, El Guerouani, Manfredi (16'st Dalvofo), Nervo (43'st Franceschi), Nuvoloni, Stracchi (1'st Righi), Scirè (9'st Prantil), Valduga. Selezionatore: Maran.

ARBITRO: Ruggero di Genova (Poggi e Bondi di Genova).

RETI: 38'pt rigore Totaro (L), 21'st Amorth (T), 42'st rigore Graziani (L).

NOTE: espulso al 43'st il tecnico del Trentino, Maran, per proteste. Ammoniti Prantil (T), Valduga (T).