Torneo delle Regioni: qualificate ai quarti Under 15 e rappresentativa femminile, che mercoledì affronteranno rispettivamente le "corazzate" Veneto e Piemonte

A sinistra Bertamini, capitano e leader dell'Under 15, a destra l'esultanza di Slomic, trascinatrice della formazione femminile (foto Gretter - Cpa Trento)

GENOVA. Il bilancio, già adesso, è da considerarsi più che positivo. In passato, infatti, raramente due rappresentative su quattro avevano ottenuto il lasciapassare per i quarti di finale del "Torneo delle Regioni", il "Mondiale" del calcio dilettantistico italiano.

In Liguria l'impresa è riuscita all'Under 15 e alla selezione femminile: nel terzo impegno i ragazzi di Beppe Endrighi hanno travolto il Molise con un perentorio 4 a 0 (gol di Facchinetti, Bertamini, Garofalo e Novello), mettendo in ghiaccio il risultato già dopo i primi venti minuti e arrotondando il parziale nella ripresa, mentre la ragazze guidata da Roberto Genta, dopo aver battuto la Liguria e pareggiato contro l'Abruzzo, hanno conquistato la qualificazione pur osservando il turno di riposo nel triangolare.

La Liguria, infatti, pur essendo già eliminata aritmeticamente dal torneo, ha onorato l'impegno sino in fondo, battendo l'Abruzzo e, dunque, consegnando il lasciapassare per i quarti a Saliha Slomic (autrice di entrambe le reti trentini) e compagne.

Mercoledì, dopo aver osservato un meritato turno di riposo, le due rappresentative trentine scenderanno in campo per la sfida "secca" valevole per i quarti di finale. Entrambe saranno chiamate ad una vera e propria impresa: alle 11 aprirà le danze l'Under 15 che affronterà il Veneto sul campo di Arenzano, mentre la selezione femminile se la dovrà vedere con il Piemonte Valle d'Aosta. Kick off alle ore 14.30 al "Sant'Eusebio" di Genova.

Già eliminata dopo due giornate, l'Under 19 ha chiuso onorevolmente la propria avventura in terra ligure piegando per 1 a 0 (gol di Amorth) il Molise, mentre l'Under 17 ha sprecato la chance di accedere alla seconda fase: alla squadra di Grandi sarebbe bastato battere i pari età molisani per accedere ai quarti e, invece, è uscita sconfitta dall'incontro per 3 a 1 (rete della bandiera di El Asraoui).