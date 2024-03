Torneo delle Regioni. Nella seconda giornata Chris Zurlo fa esultare l'Under 17, mentre l'Under 15 cade contro l'Abruzzo: non basta il gol di Nicolò Bertamini

Le speranze di qualificazioni non sono però compromesse per l'Under 15, considerato che alla seconda fase accedono anche le migliori seconde. La compagine di Athos Grandi, a quota 4, è padrona del proprio destino: se lunedì batterà il Molise accederà aritmeticamente ai quarti di finale

GENOVA. Vince l'Under 17, cade l'Under 15, che però non compromette le possibilità di qualificazione alla seconda fase.

Gli incontri mattutini della seconda giornata del Torneo delle Regioni, in corso di svolgimento in Liguria, portano in dote una vittoria e una sconfitta alla delegazione trentina guidata dal vicepresidente provinciale Marco Rinaldi.

Ad aprire le danze è stata la compagine Under 15, reduce dalla vittoria ottenuta contro la Liguria. Ebbene, contro l'Abruzzo, che guida a punteggio pieno la classifica, i giovani di Beppe Endrighi non sono riusciti - almeno nel primo tempo - a ripetere la bella prova fornita nella giornata inaugurale. Tre le reti incassate nella prima frazione, che hanno compromesso l'esito del match, anche se nella ripresa la reazione trentina c'è stata, portando in dote la marcatura su rigore del rivano Bertamini.

Le speranze di qualificazioni non sono però compromesse (considerato che alla seconda fase accedono anche le migliori seconde): bisognerà battere lunedì il Molise, già fuori dai giochi, per salire a quota 6.

Successo convincente, invece, per l'Under 17, che nella prima giornata aveva pareggiato 0 a 0 contro la Liguria. La formazione di Athos Grandi ha piegato di misura i pari età abruzzesi, grazie alla marcatura messa a segno da Zurlo, attaccante della Ravinense, a metà ripresa: azione di Coser sulla destra e assist arretrato per il perfetto "rimorchio" del compagno di squadra che, dalla media distanza, lascia partire una splendida conclusione che non dà scampo all'estremo difensore avversario.

Il passaggio del turno è assolutamente alla portata dei trentini, che sono padroni del proprio destino: battendo lunedì il Molise (ultimo e praticamente già eliminato) la qualificazione sarebbe aritmetica.

UNDER 17

ABRUZZO - TRENTINO 0-1

ABRUZZO: Ruscitti, Coletti, D'Isidoro (24'st Aruffo), De Luca (15'st Valentini), Gabriele, Giunchedi, Mancini (15'st Di Felice), Neri (30'st Di Carlo), Pomposo (24'st Salerno), Taddei, Ulissi. Selezionatore: Marchetti.

TRENTINO: Maestri, Battisti, Benedetti (35'st Decarli), Carluccio, Cereghini, Coser (24'st Boninsegna), El Asraoui, Mozzi (17'st Chefiri), Tognolli, Torre (2'st Tcaci), Zurlo. Selezionatore: Grandi.

ARBITRO: Ruggiero di Genova (Carpena e Agresta di Genova).

RETE: 22'st Zurlo (T).

NOTE: ammoniti D'Isidori (A), Gabriele (A), Giunchedi (A), Zurlo (T), Cereghini (T), El Asraoui (T).

Classifica: Liguria e Trentino 4 punti; Abruzzo e Molise 1.

UNDER 15

ABRUZZO - TRENTINO 3-1

ABRUZZO: Liberatoscioli, Bomba (26'st Okoroji), Ettorre (23'st D'Errico), F. Giosaffatto, D. Giosaffatto, Monga, Nadi, Reale (13'st Scognamiglio), Rebega, Ruggieri, Seputis (5'st Cannarozzi). Selezionatore: Villa.

TRENTINO: Peroni, Bertamini (21'st Schivalocchi), Cacucciolo, Depentori, Facchetti (11'st Novelli), Garofalo (7'st Girardi), Lakhal, Mattuzzi (15'st Selmani), Pellizzari (15'st Boccagni), Vaccari (11'st Beltramolli), Zampiccoli (15'st Merz). Selezionatore: Endrighi.

ARBITRO: Maggiolo di Genova (Capraro e Citernesi di Genova).

RETI: 7'pt e 16'pt Ettorre (A), 24'pt Nardi (A), 20'st rigore Bertamini (T).

Classifica: Abruzzo 6 punti; Trentino e Liguria 3; Molise 0.