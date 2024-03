La seconda giornata al Torneo delle Regioni si chiude con l'eliminazione dell'Under 19. La rappresentativa femminile, invece, pareggia con l'Abruzzo e può ancora sperare

Le ragazze di Genta rimontano nella ripresa l'Abruzzo con la rete della "solita" Slomic e oggi devono sperare che proprio le abruzzesi non battano con due reti di scarto la Liguria, già eliminata. Niente da fare per l'Under 19 che, contro il Molise, proverà a togliere lo "zero" dalla casella dei punti conquistati

A sinistra la rappresentativa femminile, a destra la selezione Under 19 (foto Gretter - Cpa Trento)

GENOVA. Gli ultimi due incontri delle selezioni provinciali nella seconda giornata del Torneo delle Regioni regalano poche soddisfazioni alle rappresentative trentine.

La compagine femminile pareggia 1 a 1 contro l'Abruzzo, rimontando nella ripresa grazie alla rete della rivana Slomic e, per accedere ai quarti di finale, dovrà sperare che domani - lunedì 25 marzo - la formazione abruzzese non superi con due reti di scarto la Liguria, già aritmeticamente fuori dai giochi e, dunque, senza più nulla da chiedere alla manifestazione. La squadra di Genta scenderà comunque in campo per affrontare la Puglia in una gara amichevole e assolutamente ininfluente ai fini di qualsiasi classifica.

Giornata da dimenticare, invece, per la compagine Under 19, che viene travolta dai pari età abruzzesi che s'impongono per 4 a 1. Con la seconda sconfitta in altrettante gare la selezione trentina è matematicamente fuori dai giochi e lunedì scenderà in campo contro il Molise con l'obiettivo di togliere lo "zero" dalla casella dei punti conquistati anche se gli avversari del terzo turno sono ancora in corsa per il passaggio ai quarti di finale. A rendere meno amara la sconfitta è stata la marcatura, nel finale, dell'arcense Jano.

FEMMINILE

ABRUZZO - TRENTINO 1-1

ABRUZZO: Neri, Croci (26’st Valente), Di Lenardo, Farina, Lanci (12’st Di Credico), Liberatore, Marra, Meletti, Passeri, Rossi, Vagnoni (21’st Muscella). Selezionatore: Majo.

TRENTINO: Panizza, Antolini, Carabelli, Comandella, De Pellegrini, Lucchetta, Manica, I. Pace, M. Pace, Scarazzini, Slomic. Selezionatore: Genta.

ARBITRO: Violi di Genova (Sciuto e Dell’Imperio di Novi Ligure).

RETI: 35’pt Marra (A), 24’st Slomic (T).

NOTE: ammonite Meletti (A), Scarazzini (T).

Classifica: Trentino (2) 4 punti; Abruzzo (1) 1; Liguria (1) 0.

UNDER 19

ABRUZZO - TRENTINO 4-1

ABRUZZO: Brassetti, Bozzolini, Cutilli, D’Amore (10’st Larivera), Della Sala (20’st Meola), Di Giuseppe (33’st Tiberi), Faiella (10’st Valerio), Oddi, Patrizi, Ricci, Vespasiano. Selezionatore: Di Camillo.

TRENTINO: Baron, Amorth (40’st El Guerouani), Casagrande, Celia (10’st Jano), Franceschi (1’st Prantil), Manfredi, Nervo (1’st Righi), Nuvoloni, Scirè, Sparano, Valduga. Selezionatore: Pellizzari (Maran squalificato).

ARBITRO: Corellino di Genova (Pascale e Cardacci di Genova).

RETI: 12’pt e 27’pt Faiella (A), 8’st Patrizi (A), 32’st Meola (A), 45’st Jano (T).

NOTE: ammoniti Di Giuseppe (A), Valduga (T), Celia (T), Casagrande (T).

Classifica: Abruzzo e Liguria 4 punti; Molise 2; Trentino 0.