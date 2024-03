Inizio con il botto per l'Under 15 al Torneo delle Regioni: la rete del chiesano Nicola Pellizzari piega la Liguria. Pareggio a reti bianche, invece, per l'Under 17

La manifestazione ha preso il via oggi in Liguria. Domattina, domenica 23 marzo, le due selezioni torneranno in campo a Genova i pari età dell'Abruzzo: la sfida Under 15 sarà già una sorta di "spareggio" qualificazione, visto che entrambe le squadre sono a 3 punti. Situazione equilibratissima anche per Under 17, visto che anche l'altra sfida (Abruzzo - Molise) è terminata in parità

Nicola Pellizzari (Settaurense) esulta dopo la rete che ha consegnato la vittoria all'Under 15 contro la Liguria (foto Cpa Trento - Gretter)

GENOVA. Inizia con una splendida vittoria e un pareggio l'avventura della rappresentative trentine all'edizione 2024 del "Torneo delle Regioni" di calcio a 11, che ha preso il via quest'oggi, sabato 23 marzo, sui campi della Liguria.

Ad aprire le danze è stata la formazione Under 15 guidata da Beppe Endrighi che ha piegato per 1 a 0 i padroni di casa al termine di un match assai combattuto e ottimamente interpretato dai trentini. A decidere la sfida è stata la rete segnata all'inizio della ripresa da Nicola Pellizzari, attaccante della Settaurense, che ha battuto imparabilmente Garofalo. Il Trentino ha avuto l'occasione per raddoppiare e Liguria per pareggiare: partita vibrante sino alla fine e successo meritato da parte di Morghen e compagni.

Pareggio a reti bianche, invece, per l'Under 17 allenata da Athos Grandi, protagonista di una gara accorta contro la Liguria. I trentini non hanno rinunciato ad attaccare, andando più volte vicini al gol. Il pareggio finale è da considerarsi comunque un buon risultato che lascia aperta ogni prospettiva di qualificazione.

Domattina, domenica 23 marzo, le due selezioni torneranno in campo a Genova i pari età dell'Abruzzo: la sfida Under 15 sarà già una sorta di "spareggio" qualificazione, visto che entrambe le squadre sono a 3 punti. Chi vince, insomma, mette un piede e mezzo al secondo turno. Situazione equilibratissima anche per Under 17, visto che anche l'altra sfida (Abruzzo - Molise) è terminata in parità.

UNDER 17

LIGURIA - TRENTINO 0-0

LIGURIA: Rebora, Berta (33'st Migone), Capurro, Chiavassa (29'st Corrado), Donarini, Greco (15'st Fossati), Minniti (29'st Bettini), Moramarco, Prudente, Sicca, Vuillermoz (18'st Hodaj). Selezionatore: Rossi.

TRENTINO: Maestri, Battisti, Benedetti (39'st Decarli), Cereghini, Chefiri (39'st Zurlo), Coser, El Asraoui, Mozzi, Pierro (22'st Bonazza), Tolettini (7'st Tognolli), Torre. Selezionatore: Grandi.

ARBITRO: Vrancich di Genova (Fisichella e Imperato di Genova).

NOTE: ammoniti Moramarco (L), Hodaj (L), Tolettini (T).

UNDER 15

LIGURIA - TRENTINO 0-1

LIGURIA: Garofalo, Abdishahi, Giubergia (1'st Beltrano), Henriquez (1'st Gaiezza), Iberti (31'st Gamberi), Miano (21'st Radovanovic), Nuredini (21'st Gilardi), Parodi (1'st Pedone), Sacconi, Spaccamonti (31'st Ronco), Zhao. Selezionatore: Cristanti.

TRENTINO: Morghen, Bertamini, Cacucciolo, Depentori, Facchetti, Garofalo, Lakhal (27'st Novelli), Mattuzzi, Pellizzari (38'st Casatta), Vaccari, Zampiccoli. Selezionatore: Endrighi

ARBITRO: Torrazza di Genova (Fisichella e Imperato di Genova).

RETE: 6'st Pellizzari (T).

NOTE: ammoniti Abdishahi (L), Zampiccoli (T).