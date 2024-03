Torneo delle Regioni, Rappresentativa femminile da urlo: 3 a 1 al Piemonte Valle d'Aosta. Le ragazze di Genta volano in semifinale. L'Under 15 eliminata dal Veneto

Segnano Lucchetta, Scarazzini e Slomic, il Piemonte accorcia, ma poi Panizza blinda la porta parando un rigore e con un altro super intervento. Niente da fare per i ragazzi di Endrighi che se la giocano alla pari con la "corazzata" Veneto, ma si arrendono ad un gol nella ripresa

La festa della rappresentativa femminile (foto M. Gretter - Cpa Trento)

GENOVA. Tra le prime quattro d'Italia ci sono già, ma adesso le ragazze della rappresentativa femminile del Trentino puntano al "bottino grosso".

Grazie ad una super prestazione la selezione di Roberto Genta accede alle semifinali del Torneo delle Regioni: nella gara "secca" valevole per i quarti di finale Slomic e compagne piegano per 3 a 1 il Piemonte Valle d'Aosta al termine di un match combattutissimo e ricco di colpi di scena.

Pronti via e al primo affondo le trentine passano: palla di Slomic per Lucchetta che anticipa con un delicato tocco l'uscita di Vaccarino e insacca per l'immediato vantaggio. Giocano meglio le ragazze di Genta, che al 25' raddoppiano con Scarazzini che, da venticinque metri, prende la mira e insacca con un gran tiro a scendere che sorprende il portiere avversario.

Ad inizio ripresa il Trentino chiude i conti: retropassaggio per l'incerta Vaccarino, Slomic - generosissima come sempre - va in pressione, ruba la sfera al portiere e poi insacca a porta vuota.

Il Piemonte accorcia le distanze a stretto giro di posta grazie al rigore trasformato da Bodini.

Al 78' altro penalty in favore delle avversarie delle trentine: Bodini si ripresenta sul dischetto, sceglie lo stesso angolo, ma questa volta Panizza è super e respinge. Sulla ribattuta si avventano tre giocatrici del Piemonte, ma la risposta del portiere del Riva del Garda è ancora superlativa.

Al triplice fischio è grandissima e meritata la festa della selezione Trentina, che giovedì affronterà la Lombardia: in palio vi è un posto in finale.

Niente da fare, invece, per la selezione Under 15, che esce a testa altissima dal torneo dopo aver lottato alla pari contro il Veneto, una delle favorite per il successo finale. Il match inizia con un'ora di ritardo con la rappresentativa veneta che resta bloccata nel traffico a causa di un grave incidente.

Primo tempo a gran ritmo con il Trentino che sfiora la rete prima con Depentori (colpo di testa alto) e poi con il piazzato di Vaccari (palla alta di poco), mentre il Veneto impegna Morghen con un tiro di Ballin e una conclusione al volo di Vesentini.

Nella ripresa la compagine veneta alza il baricentro con Basso che manca di un soffio il bersaglio, mentre la formazione di Endrighi si fa vedere con una stoccata di Lakhal, respinta da Guizzo.

Si cambia fronte e il Veneto passa, trovando il gol partita con la deviazione sottomisura del neoentrato De Marchi. Il Trentino reagisce subito: Novelli calcia di poco alto e, in pieno recupero, l'estremo difensore veneto compie un grande intervento sulla conclusione a botta sicura di Caciuccolo.

FEMMINILE.

TRENTINO - PIEMONTE VALLE D'AOSTA 3-1

TRENTINO: Panizza, Antolini (42'st Righi), Carabelli, Comandella, De Pellegrini, Lucchetta, Manica, I. Pace, M. Pace, Scarazzini (30'st Veronesi), Slomic (39'st Campan). Selezionatore: Genta.

PIEMONTE VALLE D'AOSTA: Vaccarino, Tesse, F. Ferro, Bodini, De Girolamo (26'st Altafini), C. Ferro, Municchi, Medici, Zappone (16'st Munafò), Rizzolo (29'st Bazzano), Musso. Selezionatore: Cascioli.

ARBITRO: Bresciani di Chiavari (Caprari e Pilozo di Genova).

RETI: 1'pt Lucchetta (T), 25'st Scarazzini (T), 6'st Slomic (T), 9'st rigore Bodini (P).

NOTE: al 33'st Panizza para un calcio di rigore a Bodini. Ammonite Scarazzini (T), Altafini (P).

UNDER 15.

TRENTINO - VENETO 0-1

TRENTINO: Morghen, Bertamini, Cacucciolo, Depentori, Facchetti (28'st Schivalocchi), Garofalo, Lakhal (21'st Novelli), Mattuzzi, Pellizzari, Vaccari, Zampiccolo (23'st Boccagni). Selezionatore: Endrighi.

VENETO: Guizzo, Ballin (1'st De Marchi, 31'st De Poli), Caliari, Campagnaro (17'st Pavan), Covolo, Cunegato (1'st Basso), Dall'Armellina, Doga, Monester, Sagrillo, Vesentini. Selezionatore: Tosato.

ARBITRO: Ghiso di Savona (Ciminelli di Savona e Poggi di Genova).

RETE: 20'st De Marchi (V)

NOTE: espulso Covolo (V) 28'st per doppia ammonizione. Ammoniti Garofalo (T); De Marchi (V).