L’era Conte per il Napoli parte da Dimaro: “Serietà e voglia di rivalsa: vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi”

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 giugno, la presentazione ufficiale del nuovo tecnico del Napoli: l'11 luglio si apre il ritiro in Val di Sole dove gli azzurri torneranno per il 13esimo anno consecutivo

TRENTO. Per la presentazione ai media, Palazzo Reale a Napoli; per le prime sessioni di allenamento in vista della nuova stagione, la splendida Val di Sole in Trentino.

È cominciata oggi, mercoledì 26 giugno, l’era “Antonio Conte”: il nuovo allenatore del Napoli nell’elegante Palazzo Reale nel capoluogo campano, ha parlato per la prima vola da tecnico del club del patron Aurelio De Laurentis.

C’era anche un po’ di Trentino, nel pomeriggio napoletano, visto che tra il “pubblico” del teatro era presente anche il presidente della Pat Maurizio Fugatti: gli azzurri muoveranno infatti i primi passi della stagione a Dimaro, dall'11 al 21 luglio, nell’ormai classico ritiro pre-stagionale in Val di Sole (è il tredicesimo anno consecutivo per i campani in Trentino).

Grande curiosità per tifosi e appassionati di pallone per vedere all’opera il nuovo mister e la squadra partenopea, reduce da una stagione sotto le attese che non l’ha vista qualificarsi ad alcuna competizione continentale.

“Prometto serietà – ha detto Conte in conferenza stampa -, parola che viene sottovalutata. Serietà nel dare tutto per la squadra e il club, serietà nel trasmettere la mia cultura del lavoro e le mie idee calcistiche. Il nostro obiettivo? Rendere orgogliosi i nostri tifosi. Nel calcio si vince e si perde, ma bisogna sempre dare il massimo giorno dopo giorno”.

“Che faccia avrà il Napoli? Una faccia incazzata – ha proseguito l’ex ct della Nazionale -, veniamo da un’annata in cui tante cose non sono andate nel verso giusto. Serve voglia di rivalsa”.

E sul fronte del mercato sembrano arrivare buone notizie per i preoccupati tifosi del Napoli: Kavaratshkelia e Di Lorenzo, a detta del nuovo allenatore, sono destinati a restare. “Voglio che il Napoli non sia più visto come una squadra di passaggio, ma come una meta. Lavoreremo per questo”.

Nel tardo pomeriggio sono arrivate anche, tramite social, le parole del presidente della Pat Fugatti: “Chi mi conosce - ha scritto - sa quanto il calcio mi appassioni e Antonio Conte è sicuramente uno dei miei simboli fra i tanti protagonisti di questo sport. Ma oggi non ho solo apprezzato le parole misurate, serie e professionali di un grande allenatore perché è stato un motivo di soddisfazione sentir citare Trento, e nella fattispecie il Festival dello Sport, durante la lunga conferenza stampa al Palazzo Reale di Napoli. Abbiamo applaudito Conte allora, lo abbiamo fatto oggi e non ci resta che aspettare pochi giorni per accoglierlo in Val di Sole con la speranza che il nostro Trentino possa portare nuovamente fortuna alla squadra partenopea”.