Per il Napoli Trentatré amichevoli trentine. Quattrodici anni di match durante il ritiro in Val di Sole con l'Anaune Val di Non 'spalla' preferita

Dal 3 a 2 rifilato al Bayern Monaco che poi in stagione piazzò uno straordinario cinquiplete al 17 a 0 rifilato proprio all'Anaune Val di Non (con sei reti di Mertens) che martedì scenderà ancora in campo contro gli azzurri di mister Conte

DIMARO. Dai Trentatré trentini alle Trentatré amichevoli il passo è breve. Mancano, infatti, solo due giorni perché il Napoli giochi la sua trentatreesima amichevole in Trentino. L'appuntamento è fissato alle 18 allo stadio comunale di Carciato nel match che si disputerà contro l'Anaune Val di Non, formazione trentina che milita nel campionato d'Eccellenza regionale, la quinta categoria del calcio italiano.

Il confronto amichevole più prestigioso in questi 14 anni di ritiro azzurro in Val di Sole? Senza dubbio quello andato in scena durante il secondo ritiro solandro, segnatamente il 20 luglio 2012 che regalò alla squadra del presidente de Laurentiis un incredibile successo: ad Arco di Trento il Napoli affrontò il Bayern Monaco in un incontro combattuto e palpitante che vide gli azzurri capaci di imporsi per 3 a 2. Vantaggio tedesco al 16’ a firma di Alaba, pareggio di Cannavaro con una plastica semirovesciata a scadere del primo tempo. Poi nella ripresa il sorpasso reso possibile da una grande azione di Zuniga finalizzata da Pandev al 21’. Shaqiri impattò ad un quarto d'ora dalla fine, ma al 37’ Insigne regalò poi il successo con un delizioso scavetto. I bavaresi, guidati in panchina da Jupp Heynckes erano una super squadra (in rosa c'erano Neuer, Kroos, Ribery, Robben, Schweinsteiger, Lahm, Mueller, Alaba, Gomez, tanto per citarne alcuni) e, infatti, al termine della stagione 2012 - 2013 centrarono un sensazionale poker, vincendo Champions League, Bundesliga, Supercoppa tedesca e Coppa di Germania. Insomma una vittoria che certamente rimane tra le più belle imprese degli azzurri in terra trentina.

La goleada più incredibile? Il 17-0 con la Bassa Ananunia con sei reti di “Ciro” Mertens. Il primo incontro amichevole in un ritiro a Dimaro Folgarida è datato 23 luglio 2011. A Carciato gli azzurri superarono per 6 a 0 la Rappresentativa Dilettanti del Trentino con reti di “Peppe” Mascara, Maggio, doppietta di Cristiano Lucarelli e acuti di Bogliacino e Cigarini. Durante quel ritiro, il primo di un matrimonio, che nel 2025 celebrerà le “nozze di cristallo”, il Napoli sostenne altre due amichevoli, una ancora in val di Sole (2 a 0 con il Barletta, con gol di Dezi e Hamsik) e la terza allo stadio “Quercia” di Rovereto, vinta con il Grosseto per 2 a 1 con doppietta di Lucarelli e rete toscana firmata da Alfageme.

La squadra più affrontata dal Napoli durante i suoi 14 ritiri in Val di Sole? Proprio l'Anaune Val di Non, che martedì sarà alla sua quinta amichevole contro i partenopei dopo quelle sostenute nel 2015, nel 2016, nel 2022 e nel 2023. Seguono la Feralpisalò (4 amichevoli nel 2013, 2014, 2015 e 2019) e il Carpi (3 volte, nel 2013, 2017 e 2018). Delle 32 gare sin qui disputate dal 2011 ad oggi in Trentino, ben 22 sono state disputate allo stadio comunale di Carciato, 10 in altri impianti della provincia, 8 allo stadio “Briamasco” di Trento, una allo stadio “Quercia” di Rovereto e allo stadio comunale di via Pomerio di Arco. Location diverse, con una costante: il sold out, perché tutti i test match hanno sempre fatto registrare il tutto esaurito, sia a Carciato (dove la tribuna centrale può contenere 850 spettatori e, negli ultimi anni, è stata posizionata anche una tribuna coperta sul lato ovest del terreno di gioco) che negli impianti più – grandi – di Trento, Rovereto e Arco con punte di 4.500 spettatori in occasione delle partite contro Trento e ChievoVerona.

RITIRO 2011 (all. Walter Mazzarri)

23 luglio 2011

NAPOLI - RAPPRESENTATIVA DILETTANTI TRENTINO 6-0 (a Dimaro)

RETI: 20’pt Mascara (N), 29’pt Maggio (N), 2’st e 21’st rigore Lucarelli (N), 3’st Bogliacino (N), 31’st Cigarini (N).

29 luglio 2011

NAPOLI - BARLETTA 2-0 (a Dimaro)

RETI: 10’st Dezi (N), 41’st Hamsik (N).

30 luglio 2011

NAPOLI - GROSSETO 2-1 (a Rovereto)

RETI: 15’pt e 11’st Lucarelli (N), 32’st Alfageme (G).

—————————————————————————————————————

RITIRO 2012 (all. Walter Mazzarri)

17 luglio 2012

NAPOLI - RAPPRESENTATIVA DILETTANTI TRENTINO 9-0 (a Dimaro)

RETI: 10’pt e 26’pt Insigne (N), 22’pt rigore Hamsik (N), 28’pt Dossena (N), 39’pt Zuniga (N), 2’st Britos (N), 9’st Insigne (N), 30’st Fornito (N), 37’st Pandev (N).

20 luglio 2012

NAPOLI - BAYERN MONACO 3-2 (ad Arco di Trento)

RETI: 16’pt Alaba (B), 45’pt Cannavaro (N), 21’st Pandev (N), 29’st Shaqiri (B), 37’st Insigne (N).

23 luglio 2012

NAPOLI - GROSSETO 3-0 (a Dimaro)

RETI: 15’pt Gargano (N), 45’pt rigore Pandev (N), 32’st Novothny (N).

—————————————————————————————————————

RITIRO 2013 (all. Rafael Benitez)

20 luglio 2013

NAPOLI - FERALPISALO’ 5-1 (a Dimaro)

RETI: 15’pt Calaiò (N), 18’pt Bariti (F), 35’pt Calaiò (N), 38’pt Dzemaili (N), 3’st rigore Pinardi (N), 42’st Novotnhy (N).

26 luglio 2013

NAPOLI - CARPI 3-0 (a Dimaro)

RETI: 9’pt Pandev (N), 14’pt Behrami (N), 19’pt Dzemaili (N).

—————————————————————————————————————

RITIRO 2014 (all. Rafael Benitez)

21 luglio 2014

NAPOLI - FERALPISALO’ 2-0 (a Dimaro)

RETI: 39’pt Hamsik (N), 6’st Dumitru (N).

28 luglio 2014

NAPOLI - AEL KALLONI 3-1 (a Dimaro)

RETI: 16’pt e 26’pt Callejon (N), 40’pt autorete Anastadiadis (K), 36’st Adejo (K).

—————————————————————————————————————

RITIRO 2015 (all. Maurizio Sarri)

21 luglio 2015

NAPOLI - ANAUNE VDN 8-0 (a Dimaro)

RETI: 8’pt, 18’pt e 41’pt Insigne (N), 42’pt Gabbiadini (N), 3’st Mertens (N), 15’st Gabbiadini (N), 25’st Mertens (N), 32’st Bifulco (N).

24 luglio 2015

NAPOLI - FERALPISALO’ 5-2 (a Trento)

RETI: 10’pt Mertens (N), 13’pt Koulibaly (N), 30’pt Romero (F), 35’pt Insigne (N), 41’pt Mertens (N), 38’st De Guzman (N), 43’st Guerra (F).

29 luglio 2015

NAPOLI - CITTADELLA 5-1 (a Dimaro)

RETI: 5’pt Albiol (N), 20’pt Insigne (N), 9’st Insigne (N), 12’st Coralli (C), 27’st El Kaddouri (N), 32’st Mertens (N).

—————————————————————————————————————

RITIRO 2016 (all. Maurizio Sarri)

18 luglio 2016

NAPOLI - ANAUNE 10-0 (a Dimaro)

RETI: 22’pt e 45’pt Gabbiadini (N), 28’pt El Kaddouri (N), 35’pt Chiriches (N), 6’st El Kaddouri (N), 7’st autorete Fanti (A), 12’st Lasicki (N), 14’st Dezi (N), 27’st Dumitru (N), 38’st R. Insigne (N).

23 luglio 2016

TRENTO - NAPOLI 0-4 (a Trento)

RETI: 7’pt Gabbiadini (N), 13’st Albiol (N), 35’st Gabbiadini (N), 46’st Dumitru (N).

28 luglio 2016

NAPOLI - VIRTUS ENTELLA 5-0 (a Trento)

RETI: 28’pt autorete Iacobucci (V), 2’st e 12’st Mertens (N), 13’st L. Insigne (N), 30’st David Lopez (N)

—————————————————————————————————————

RITIRO 2017 (all. Maurizio Sarri)

12 luglio 2017

NAPOLI - BASSA ANAUNIA 17-0

RETI: 4’pt e 31’pt Insigne (N), 23’pt, 34’pt e 46’pt Milik (N), 24’pt Allan (N), 45’pt Maksimovic (N), 3’st, 6’st, 9’st, 18’st, 23’st e 33’st Mertens (N), 5’st e 26’st Giaccherini (N), 7’st Rog (N), 25’st Pavoletti (N).

15 luglio 2017

TRENTO - NAPOLI 0-7

RETI: 16’pt Mertens (N), 37’pt Giaccherini (N), 38’pt Chiriches (N), 44’pt Callejon (N), 14’st e 20’st Milik (N), 16’st Ounas (N).

18 luglio 2017

NAPOLI - CARPI 4-1

RETI: 7’pt Callejon (N), 8’st Malcore (C), 37’st e 41’st Milik (N), 44’st Ounas (N).

22 luglio 2017

NAPOLI - CHIEVOVERONA 1-1

RETI: 27’pt Inglese (C), 13’st Ounas (N).

—————————————————————————————————————

RITIRO 2018 (all. Carlo Ancelotti)

14 luglio 2018

NAPOLI - GOZZANO 4-0 (a Dimaro)

RETI: 31’pt Fabìan Ruiz (N), 16’st Grassi (N), 26’st rigore Verdi (N), 35’st Ounas (N).

22 luglio 2018

NAPOLI - CARPI 5-1 (a Trento)

RETI: 2’pt Allan (N), 39’pt Inglese (N), 21’st Callejon (N), 28’st Verdi (N), 40’st Vinicius (N), 41’st Piu (C).

29 luglio 2018

NAPOLI - CHIEVOVERONA 2-0 (a Trento)

RETI: 10’pt Verdi (N), 41’st Tonelli (N).

—————————————————————————————————————

RITIRO 2019 (all. Carlo Ancelotti)

13 luglio 2019

NAPOLI - BENEVENTO 1-2 (a Dimaro)

RETI: 19’pt Callejon (N), 34’pt Coda (B), 44’st Vokic (B).

19 luglio 2019

NAPOLI - FERALPISALO’ 5-0 (a Dimaro)

RETI: 6’pt Manolas (N), 8’st e 17’st Verdi (N), 14’st Tonelli (N), 39’st Tutino (N).

24 luglio 2019

NAPOLI - CREMONESE 3-3 (a Dimaro)

RETI: 11’pt Mogos (C), 37’pt rigore Insigne (N), 42’pt Arini (C), 7’st Verdi (N), 24’st Younes (N), 31’st Soddimo (C).

RITIRO 2021 (all. Luciano Spalletti)

18 luglio 2021

NAPOLI - BASSA ANAUNIA 12-0 (a Dimaro)

RETI: 3’pt Elmas (N), 8’pt, 19’pt, 35’pt e 37’pt Osimhen (N), 15’pt Manolas (N), 44’pt Lobotka (N), 15’st Tutino (N), 17’st Palmiero (N), 19’st Ciciretti (N), 33’st Machach (N), 45’st Petagna (N).

24 luglio 2021

NAPOLI - PRO VERCELLI 1-0 (a Dimaro)

RETE: 26’pt Osimhen (N).

—————————————————————————————————————

RITIRO 2022 (all. Luciano Spalletti)

14 luglio 2022

NAPOLI - ANAUNE VAL DI NON 10-0 (a Dimaro)

RETI: 5’pt Rrahmani (N), 26’pt e 38’pt Kvaratskhelia (N), 33’pt Anguissa (N), 10’st Zerbin (N), 23’st Osimhen (N), 24’st Politano (N), 28’st autorete Fellini (A), 42’st Politano (N), 46’st Ambrosino (N).

17 luglio 2022

NAPOLI - PERUGIA 4-1 (a Dimaro)

RETI: 5’pt Kvaratskhelia (N), 36’pt Anguissa (N), 3’st Melchiorri (P), 8’st Politano (N), 46’st rigore Petagna (N).

—————————————————————————————————————

RITIRO 2023 (all. Rudi Garcia)

20 luglio 2023

NAPOLI - ANAUNE VAL DI NON 6-1 (a Dimaro)

RETI: 22’pt rigore Politano (N), 25’pt Vergara (N), 4’st Cioffi (N), 6’st rigore Biscaro (A), 12’st Coli Saco (N), 24’st Iaccarino (N), 45’st Olivera (N).

24 luglio 2023

NAPOLI - SPAL 1-1 (a Dimaro)

RETI: 18’st Puletto (S), 28’st Anguissa (N).