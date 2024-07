Tante palestre, tantissime società sportive: verso un’estate calda sul fronte delle strutture. Le federazioni di basket e volley: “C’è fame di nuovi spazi”

TRENTO. Luglio, mese caldissimo per gli sport indoor trentini. Ferie? Vacanze? Stop delle attività? No, tutti davanti al pc per inviare ad Asis la richiesta per i turni palestre della nuova stagione sportiva.

Tra incognite, arzigogoli e speranze di poter “mettere le mani” su qualche ora in più in questo o quell’impianto della città.

Lo sanno bene Mauro Pederzolli e Francesco Crò, rispettivamente presidenti dei comitati regionali di Fip (basket) e Fipav (volley): rappresentanti di due dei principali movimenti sportivi della città per numero di società e tesserati, oltre che espressione territoriale indiretta di due club trentini di valore internazionale come Aquila Basket e Trentino Volley.

La “fame” di spazi, palestre, luoghi dove allenarsi e giocare forse non è mai stata così alta: ecco perché pure a fronte di numeri record di strutture sportive, la Trento delle società sportive “soffre” di una carenza strutturale che finisce per tarpare le ali alle piccole realtà e che impedisce anche alle grandi di crescere nei numeri e nella qualità dei propri allenamenti.

LA FIP. “OCCORRE UNA REGIA PER UNA MIGLIORE DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI PALESTRA”

“Se dicessi che ci sono palestre a sufficienza, non direi la verità”, ammette Pederzolli (Fip). “Sia ben chiaro, partiamo dal presupposto che qui a Trento male non stiamo, soprattutto se ci mettiamo in comparazione con altre regioni e altri territori anche vicini al nostro; ma non possiamo permetterci di accontentarci di questo status quo, perché qui stiamo crescendo continuamente per numero di società e di tesserati. E quindi, tornando al tema centrale del discorso, ci accorgiamo che sì, palestre ce ne sono, ma per esempio non ce ne sono tante che soddisfino i requisiti imposti dalla federazione per disputare partite ufficiali. E non stiamo parlando di requisiti per categorie nazionali, ma anche di livello regionale e provinciale”.

Eppure il potenziale problema causato dalla chiusura del centro sportivo in via Fogazzaro della scorsa estate è stato risolto prontamente dall’amministrazione locale. “Sì, questa mancanza ha sbloccato una situazione che imponeva da sempre un grosso limite all’attività delle squadre: è stata data la possibilità di usare una palestra ad uso scolastico, quella del Liceo Galilei, anche nel weekend. Fino a qualche mese fa era uno spazio che si dava per scontato potesse essere aperto solo nei giorni di scuola: e invece così abbiamo avuto uno spazio tra l’altro pienamente a norma per dimensioni e struttura per garantire turni palestra anche, tra gli altri, al settore giovanile di Aquila Basket. Il paradosso di quegli edifici di pertinenza provinciale è che spesso manca un piano di sicurezza per gli eventi sportivi. Burocrazia, in sostanza. Perché c’è sempre quello per l’attività scolastica, che di fatto è lo stesso che basta per gli allenamenti con gruppi fino a una trentina di persone; ma mancano le carte e le omologazioni per ospitare partite, cioè quando c’è qualche spettatore in tribuna e le due squadre in campo”.

E poi c’è il lungo discorso della procedura “tecnica” per la prenotazione e l’utilizzo delle palestre. “È un sistema un po’ complicato – prosegue Pederzolli -, ma in effetti è quello che usano anche in altri territori. Perché la ‘storicità’ è un elemento che va considerato, così come i numeri e il livello delle società. Ma questo non deve inibire la nascita di nuove realtà, non si devono creare ‘cartelli’. Con Asis però c’è un ottimo rapporto ed è una realtà che in questi anni ci ha aiutato tantissimo e con cui la collaborazione è massima e molto fruttuosa. La vera svolta credo che sarebbe istituire una sorta di regia che possa aiutare, salvaguardando il più possibile le esigenze geografiche e tecniche di ogni realtà, a garantire a tutti gli spazi con i requisiti necessari alle proprie attività. Faccio un esempio: per la ginnastica posturale magari basta uno spazio campo da 23x12 e non quelle palestre che hanno i campi a norma per il basket con ampio spazio intorno al rettangolo di gioco”.

LA FIPAV. “SPEREQUAZIONE FRA TRENTO E LE VALLI”

Parole alle quali fanno eco le considerazioni di Francesco Crò, alla guida della Federvolley regionale: “Non va tutto bene. Chiaro che poi i problemi sono proporzionati alla capacità di attività della provincia: le strutture sono tante ma non sufficienti, anche perché sono tantissimi gli sport, le società, gli eventi piccoli e grandi che le animano. Per il volley, stiamo parlando di più di 50 società nel comitato e solo a Trento città sono una dozzina di realtà tutte con numeri e storia importante, compresa Trentino Volley”.

Distribuite per tutto il territorio cittadino: a differenza del basket, la maggior parte delle palestre di Trento sono utilizzabili per allenamenti e partite. “Per quanto ci riguarda come Fipav, le nostre società gli spazi li hanno e li sfruttano al massimo: se devo fare un appunto, sarebbe gradita una ridiscussione con Provincia, Comune, Asis e le società sportive. Un confronto, una maggiore apertura a condividere scelte e processi. Magari diventerebbe un’occasione anche per discutere di alcune rigidità nelle procedure che appesantiscono i processi. E che creano piccoli paradossi fastidiosi: penso ai turni palestra prenotati e poi disdetti che magari restano vuoti (e pagati) quando qualcun altro potrebbe sfruttare se ci fosse maggiore elasticità e comunicazione. Ma mi rendo conto che non siano processi facili da snellire”.

“Un’altra questione - prosegue Crò - è la rigidità delle prenotazioni, in generale. La richiesta che una società sportiva può fare ad Asis in sostanza è confermare lo “storico”, cioè confermare i turni palestra della stagione precedente, e chiedere al massimo due ore in più. Poi parte un lungo processo in cui raccolte tutte le richieste Asis ridistribuisce gli storici più o meno come erano e tra fine agosto e inizio settembre saltano fuori degli spazi per cui è possibile avanzare nuove richieste di turni: a quel punto però spesso è tardi per riprogrammare. Aggiungo una terza piccola criticità, e cioè che il turno palestra se lo hai te devi tenere (e pagare) fino a fine stagione a prescindere da tutto, quando invece per qualche realtà magari l’attività finisce in anticipo rispetto ai calendari scolastici o dell’Asis. Insomma, sarebbe bello rendere più agile la fruizione di questi spazi, ma capisco che Asis abbia i suoi problemi e le sue questioni. E poi c’è un discorso però un filo più politico, e cioè la sperequazione tra città e valli. A Trento la palestra si paga, in valle ci sono agevolazioni per cui spesso le società sportive spesso quel costo non lo hanno grazie agli accordi con le singole amministrazioni locali”.