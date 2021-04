Temperature sotto zero e gelate anche in valle. Tre giorni di allerta per gli agricoltori: pronti impianti antibrina e teli antipioggia con le candele

Le temperature minime decisamente rigide terranno in apprensione in particolare gli agricoltori anche nel fondovalle per le prossime tre notti, quando sono possibili, secondo gli esperti di Meteotrentino, fenomeni di gelate. Il rischio di gelate è possibile in tutte e tre le nottate tra oggi e domani, domani e giovedì e giovedì e venerdì, con il picco che probabilmente sarà raggiunto nella nottata tra domani e giovedì mattina

TRENTO. Meno 15 gradi in quota, calo di circa 10 gradi in tutto il Trentino, raffiche di Foehn in valle anche superiori ai 60 chilometri all'ora e qualche fiocco di neve sulle Dolomiti orientali. Il cambio di clima degli ultimi giorni ha interrotto improvvisamente l'aumento delle temperature e il meteo da primavera inoltrata dei primi giorni di aprile e domani e soprattutto giovedì è atteso un'ulteriore, sensibile, calo.

Nella prossima notte sono già possibili gelate da avvezione (causate cioè da vento freddo) sopra gli 800 - 1000 metri, ma anche a quote basse, nelle zone pianeggianti dove attenuerà o cesserà il vento, le temperature notturne potranno scendere alcuni gradi sotto lo zero soprattutto se la nuvolosità sarà scarsa.

Domani ci sarà tempo asciutto con venti nordoccidentali generalmente meno intensi di oggi fatta eccezione probabilmente per le vallate orientate nordovest sudest dove potranno ancora verificarsi forti raffiche di Foehn. Nella notte tra domani e giovedì la scarsa nuvolosità e la ventilazione assente o debole determineranno minime di alcuni gradi sotto lo zero in molti fondovalle anche a quote basse.

Giovedì cielo sereno o poco nuvoloso con temperature massime in aumento. Nella notte tra giovedì e venerdì possibili gelate da irraggiamento specie nelle zone pianeggianti e poco ventilate. È probabile che verranno attivati gli impianti antibrina per evitare danni alle piante in fioritura. In valle di Non si sta pensando di usare il metodo dei teli antipioggia sotto i quali accendere delle candele nella notte per evitare problemi dovuti alle gelate.