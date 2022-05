Dopo il concerto di Vasco 50 tonnellate di immondizia: come 40 camion compattatori. Tantissime bottiglie di plastica e cartacce, i rifiuti raccolti anche con i mezzi agricoli

TRENTO. Alla fine il bilancio del post-concerto di Vasco Rossi alla Trentino music arena parla di 50 tonnellate di immondizia, che corrispondono a circa 40 camion compattatori. Questo uno dei dati principali presentati dal direttore di Dolomiti Ambiente, Andrea Miorandi, in conferenza stampa dove sono stati snocciolati i numeri dell’intervento di pulizia.

I 251 operatori di Dolomiti Ambiente impegnati nelle operazioni di pulizia hanno dovuto raccogliere soprattutto plastica e carta. Tantissime le bottiglie. Il 30% dei rifiuti è finito nel riciclabile. Come spiegava Miorandi i lavori di pulizia sono iniziati quando Vasco stava ancora cantando.

LE FOTO. Iniziando a lavorare quando il concerto di Vasco non era ancora concluso, gli operatori di Dolomiti Ambiente hanno ripulito la città

Imponenti le operazioni di pulizia coordinate da Dolomiti Ambiente che alle 10e30 del 21 maggio, il giorno dopo il maxi-concerto da 120mila persone, aveva già ripulito il centro storico mentre per mezzogiorno è stato completato il resto della città. Per terminare le pulizia alla Trentino music arena si è dovuto attendere che gli operai finissero di smontare il gigantesco palco. Queste operazioni si sono concluse nella mattinata di ieri.

In totale sono stati una settantina i mezzi entrati in azione fra cui anche dei ranghinatori, delle speciali macchine agricole che in genere vengono usate per raccogliere il fieno. Quello di utilizzare questi mezzi è un suggerimento che è arrivato dall’esperienza modenese del Modena park quando il rocker fece segnare il record di spettatori paganti.