Dopo la siccità Folgaria ripara l’acquedotto che diventerà “intelligente”: contatori smart per far risparmiare cittadini e ambiente. Investimento da 12 milioni di euro

A sinistra, foto dal sito Alpe Cimbra

FOLGARIA. Il territorio del Comune di Folgaria presenta una conformazione con substrato a matrice carsica, determinando, in alcune zone, una ridotta disponibilità idrica. Problemi che, in tempi di 'crisi' si sono andati a accentuare, conducendo a giugno 2022 alla limitazione dell'utilizzo dell'acqua e alla chiusura delle fontane pubbliche. Dalla consapevolezza d'un necessario intervento è così nato un nuovo progetto del Comune, per riqualificare e efficientare il sistema idrico della zona, implementando gli acquedotti con un investimento pari a 12 milioni di euro.

Ad oggi, sono 13 gli acquedotti che compongono il territorio: attualmente in corso di acquisizione, per l’appunto, anche un ulteriore acquedotto, nell’ambito di un progetto di omogeneizzazione che comprende anche alcune frazioni servite da acquedotti consortili esclusi dall’ambito comunale. In generale, l'utenza è molto frammentata e distribuita nelle diverse frazioni e masi, rendendo il funzionamento del sistema idrico particolarmente complesso: motivo per cui l'Amministrazione ha deciso di agire.

Il vero punto debole del sistema consiste nella necessità di ricorrere in larga parte al pompaggio da Terragnolo, fonte di approvvigionamento di grande importanza ma molto onerosa. Diversamente dalla stragrande maggioranza dei comuni trentini, a Folgaria l’acqua per arrivare al rubinetto necessità di movimentazioni che producono consumi energetici per milioni di kilowattora: di qui, le tariffe idriche che per famiglie e imprese della zona sono molto superiori alla media del Trentino (rispetto ad alcuni comuni si parla di un differenziale esponenziale). Ne consegue che la ricerca delle perdite e la tempestiva riparazione, la continua ricerca di sistemi innovativi e tecnologie più efficienti, sono per Folgaria una massima priorità.

É nato così il nuovo progetto di efficientamento del sistema idrico di Folgaria approvato in Consiglio comunale il 26 ottobre 2022 e presentato il 28 ottobre 2022 sulla linea di Investimento 4.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il progetto, redatto dall’ingegnere Giorgio Marcazzan con l’Ufficio tecnico del Comune, nell’ipotesi di ottenere il finanziamento, prevede l’inizio dei lavori nel 2023 e il loro completamento entro il 2026.

Gli interventi previsti partono dal completamento della mappatura dell’acquedotto comunale e mappatura degli allacci e il loro collaudo funzionale, arrivando alla sostituzione dei dei contatori all’utenza con contatori smart metering (dotati di sistemi gestibili da remoto ndr) e dalla distrettualizzazione, formazione del personale, fornitura e posa di misuratori di portata e pressione in rete, fino a arrivare agli interventi di rinnovamento di tratti delle reti di distribuzione di Folgaria alta, Folgaria paese, Carpeneda, Costa, Colpi, Serrada alta e Serrada bassa.