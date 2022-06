Impatto ambientale del concerto di Vasco, Ianeselli risponde: "Piantare alberi, a San Vincenzo e altrove, deve diventare una causa condivisa". Coppola: "27 ettari sacrificati"

Ianeselli risponde alla lettera di un gruppo di genitori trentini che avevano chiesto di piantare 1.252 alberi per "compensare" i 1.200.000 chili di Co2 prodotti dal concerto di Vasco: "L’amministrazione comunale di alberi ne ha piantati e ne sta piantando tuttora. Cercheremo di verificare con la Provincia se l’idea sia realizzabile". Coppola: "Piantare alberi? Un modo per prendersi cura dell’ambiente e della comunità"

TRENTO. "Ho letto con attenzione la vostra lettera sull’impatto che il concerto di Vasco Rossi ha avuto in termini di emissioni. A me piacerebbe far diventare questa impresa di piantare alberi, a San Vincenzo e altrove, una causa condivisa: non un progetto del Comune, ma un’iniziativa della città, chiamata a dare il proprio contributo in vari modi". Il sindaco di Trento Franco Ianeselli risponde così alla lettera scritta da un gruppo di genitori trentini che avevano chiesto di piantare 1.252 alberi dopo aver calcolato l'impatto ambientale del concerto di Vasco, che secondo le stime, avrebbe prodotto più di 1.200.000 chili di Co2.

La richiesta avanzata dai bambini è stata quella di piantare gli alberi lungo il perimetro della Trentino Music Arena.

"Non entro nel merito della vostra analisi, - prosegue la lettera del sindaco, rivolta sia ai genitori che ai bambini - ma mi voglio soffermare sul concetto di compensazione e sull’obiettivo che ha ispirato il vostro ragionamento, che è quello di realizzare la neutralità climatica su scala locale".

Sulla questione, Ianeselli spiega che la proposta di piantare alberi per compensare le emissioni, è "un' idea non ci suona completamente nuova, perché l’Amministrazione comunale di alberi ne ha piantati e ne sta piantando tuttora. Per la precisione, 30 mila dal 1993 a oggi, mille ogni anno. La nostra Azienda forestale pianta un albero per ogni nuovo nato".

Non solo, grazie a sponsor privati, "qualche mese fa sono stati piantati mille alberi in alcune zone del parco di Gocciadoro in cui la vegetazione si era impoverita nel tempo (altri mille alberi sono in arrivo). A Canova invece sta nascendo un bosco urbano affidato alle associazioni del luogo".

Questo però, sottolinea Ianeselli, non è sufficiente. "L’area di San Vincenzo che ha ospitato il concerto è per lo più di proprietà della Provincia autonoma (il Comune dovrebbe acquisirne a breve il 10 per cento) - prosegue - dunque questa non è un’iniziativa che possiamo decidere da soli. Cercheremo di verificare con l’amministrazione provinciale se l’idea sia realizzabile, in quali tempi e a quali condizioni".

Da qui, la proposta del sindaco, di farla diventare una causa condivisa, con il sostegno dell'Azienda forestale, l'Ufficio Parchi e giardini, la Provincia, le associazioni ambientaliste per dare non solo una base solida, ma continuità nel tempo: "I cittadini potrebbero mettere a disposizione ore di lavoro per piantare e manutenere gli alberi. Oppure potrebbero contribuire a una raccolta fondi, dove le aziende o i singoli residenti hanno la possibilità regalare un albero da piantare in qualche area pubblica".

Accanto alla risposta del sindaco, anche la consigliera provinciale di Europa Verde Lucia Coppola accoglie positivamente la proposta dei genitori, sottolineando come "una tra le tante criticità sollevate è stato il sacrificio di ben 27 ettari di campagna, un prezioso suolo agricolo tra Trento e Mattarello. Dalla metà di ottobre 2021 le ruspe della Protezione civile hanno iniziato a portare in località San Vincenzo decine di migliaia di metri cubi di terra per preparare l’area al concerto e accogliere circa 120 mila persone".

Piantare alberi, sostiene Coppola, è "un modo per prendersi cura dell’ambiente, ma anche della comunità". Per questo la consigliera si rivolge al presidente della Provincia Maurizio Fugatti, chiedendo se intende supportare la richiesta di questo gruppo di genitori e dei loro bambini "contribuendo al miglioramento della biodiversità, del paesaggio e creando una barriera protettiva dal calore e dal rumore per i futuri eventi che verranno organizzati".

Di seguito riportiamo il testo integrale della lettera del sindaco di Trento:

Cari bambini, cari genitori,

Ho letto con attenzione la vostra lettera sull’impatto che il concerto di Vasco Rossi ha avuto in termini di emissioni. E sullo sforzo necessario a compensare l’anidride carbonica prodotta nel corso della preparazione dell’evento e durante il concerto. Non entro nel merito della vostra analisi, non ne ho le competenze, ma mi voglio soffermare sul concetto di compensazione e sull’obiettivo che ha ispirato il vostro ragionamento, che è quello di realizzare la neutralità climatica su scala locale.

La vostra proposta precorre i tempi: credo infatti che tra qualche anno, oltre ad approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione, ogni Comune sarà chiamato a scrivere anche il bilancio climatico, dunque a mettere in fila le emissioni locali e le relative compensazioni. Probabilmente ogni azienda, ogni condominio, ogni famiglia dovrà ragionare in questi termini se vogliamo scongiurare l’impennata delle temperature legata al cambiamento climatico e assicurarci che il nostro pianeta sia abitabile anche in futuro.

Detto questo, vengo al merito della vostra lettera: voi proponete di piantare alberi per compensare le emissioni di quel colossale evento che è stato il concerto di Vasco. Vi dico subito che questa idea non ci suona completamente nuova, perché l’Amministrazione comunale di Trento di alberi ne ha piantati e ne sta piantando tuttora. Per la precisione, 30 mila dal 1993 ad oggi, mille ogni anno. Che sia sul monte Bondone o sul monte Celva, al Campel o a Piani Longhi, la nostra Azienda forestale pianta un albero per ogni nuovo nato. Quest’anno, per dire, toccherà a 700 larici e a 300 faggi che metteranno radici a Candriai e a Costa Castagnara a Sardagna. In più, qualche mese fa sono stati piantati, grazie a sponsor privati, mille alberi in alcune zone del parco di Gocciadoro in cui la vegetazione si era impoverita nel tempo (altri mille alberi sono in arrivo). A Canova invece sta nascendo un bosco urbano affidato alle associazioni del luogo.

Non mi sono soffermato sui progetti già in corso per dirvi che ci basta così, ma anzi per dimostrarvi che la vostra idea non è per niente strana né peregrina. Semmai è più evoluta, perché lega la pratica di piantare nuovi alberi alla necessità di compensare un evento specifico molto impattante.

Ora veniamo agli aspetti pratici. Come forse saprete, l’area di San Vincenzo che ha ospitato il concerto è per lo più di proprietà della Provincia autonoma (il Comune dovrebbe acquisirne a breve il 10 per cento) dunque questa non è un’iniziativa che possiamo decidere da soli. Cercheremo di verificare con l’Amministrazione provinciale se l’idea sia realizzabile, in quali tempi e a quali condizioni.

A me piacerebbe far diventare questa impresa di piantare alberi – a San Vincenzo e altrove – una causa condivisa: non un progetto del Comune, ma un’iniziativa della città, chiamata a dare il proprio contributo in vari modi. Per esempio i cittadini potrebbero mettere a disposizione ore di lavoro per piantare e manutenere gli alberi. Oppure potrebbero contribuire a una raccolta fondi come già avviene in città come Milano, dove le aziende (per accompagnare una campagna pubblicitaria?) o i singoli residenti (per un compleanno?) hanno la possibilità regalare un albero da piantare in qualche area pubblica. Tutto ciò andrebbe naturalmente condiviso con l’Azienda forestale, il nostro ufficio Parchi e giardini, la Provincia, le associazioni ambientaliste per dare all’idea basi solide e continuità nel tempo.

Per concludere, grazie per la vostra lettera. Che si parli di questi temi è davvero positivo, perché si tratta di questioni ineludibili e prioritarie, non in un domani indefinito ma già in questo preciso momento. Per ulteriori comunicazioni vi prego di scrivermi all’indirizzo [email protected], così vi posso tenere aggiornati sulla fattibilità della vostra proposta e su altri progetti in grado di compensare una parte sempre maggiore delle emissioni cittadine.