Il concerto di Vasco? Un gruppo di genitori scrive al sindaco di Trento: ''Ha prodotto più di 1.200.000 chili di Co2 ora piantiamo 1252 alberi''

Nel calcolo che viene riportato nella lettera, viene spiegato, si considera l’anidride carbonica prodotta da tutti i mezzi a motore (automobili, navette, camion, trattori, mezzi agricoli, carrelli elavatori, autogru, etc.), dagli impianti e servizi coinvolti nel concerto (impianto luci, impianto suono, etc.) arrivando a calcolare più di 1.200.000 chili di Co2 emessa. La proposta: "Gli alberi potrebbero essere piantati lungo i confini della Trentino Music Arena"

TRENTO. Il concerto di Vasco? "Ha prodotto più di 1.200.000 chili di CO2 ora piantiamo 1252 alberi". E' questa la richiesta che arriva da un gruppo di genitori trentini in una lettera che è stata inviata al sindaco di Trento Franco Ianeselli.

Nel testo viene sottolineato come “Anche nel nostro Trentino, nella nostra Trento ovunque ci si giri ci sono cantieri aperti, strade o parcheggi nuovi, alberi abbattuti e situazioni di forte pressione sull’ambiente”.

Nelle decisioni che vengono prese ogni giorno, spiega sempre i genitori, le variabili che consideriamo e alle quali attribuire il maggior peso, devono essere quelle ambientali. “Devono – spiegano i firmatari - perché non c’è più tempo per rimediare. I nostri ragazzi non possono sobbarcarsi questa incombenza da soli”.

I genitori si sono poi messi a fare due conti sull’impatto ambientale del concerto di Vasco Rossi tentando con approssimazione di quantificare il numero di alberi necessari per compensare la CO2 equivalente emessa dall’evento. Nel calcolo che viene riportato nella lettera è stato considerato il fattore emissivo e di conseguenza l’anidride carbonica prodotta da tutti i mezzi a motore (automobili, navette, camion, trattori, mezzi agricoli, carrelli elavatori, autogru, etc.), dagli impianti e servizi coinvolti nel concerto (impianto luci, impianto suono, etc.) arrivando a calcolare più di 1.200.000 chili di CO2 emessa.

Da qui la proposta lanciata di piantare 1252 alberi. “Possiamo pensare – viene spiegato - che l’albero possa assorbire mediamente tra i 10 ed i 30 chili di CO2/anno, con un ciclo di accrescimento, in cui l'albero raggiunge la sua maturità, di 30 anni. Quindi un albero in contesto urbano può assorbire circa 1.000 chili CO2 (in termini di stock di carbonio, a maturità vegetale). Dall’analisi, seppur a spanne, tenendo conto che l’unico elemento assorbente presente è il prato di 20 ettari della Trentino Music Arena, per poter compensare il concerto di Vasco Rossi bisognerebbe piantare un numero di alberi pari a 1.252”. Alberi, viene spiegato, che potrebbero essere piantati lungo i confini della Trentino Music Arena così, spiegano i firmatari “aumentiamo la biodiversità, miglioriamo l’ecomosaico, il paesaggio e limitiamo il caldo durante gli eventi futuri”.

QUI LA LETTERA INVIATA AL SINDACO E L'ANALISI