“Ci vorrebbe un concerto dei Maneskin”: sui social si discute il futuro della Trentino Music Arena tra speranze e ironia

Dopo il mega evento del 20 maggio, con il concerto di Vasco Rossi che ha portato a Trento 120mila fan, in questa fase le autorità sono al lavoro per delineare il futuro dell'area di 27 ettari che ha ospitato Blasco. Un punto sembra chiaro: la volontà di realizzare un concerto in autunno. E sui social gli utenti già iniziano a fare qualche nome

TRENTO. Il prossimo evento alla Trentino Music Arena? Sui social spunta la proposta degli utenti: “Ci vorrebbe un bel concerto dei Maneskin”. Mentre insomma le autorità sono al lavoro in questa fase per delineare il futuro dell'area di 27 ettari che il 20 maggio ha ospitato il mega concerto di Vasco Rossi, anche tra i cittadini, nella vita privata come sui social, si discute in merito al prossimo evento che potrebbe ospitare Trento.

In questo caso in particolare, “l'ipotesi Maneskin” è stata rilanciata da alcuni utenti sul gruppo Sei di Rovereto se, nel quale si sono susseguiti diversi post sul tema che hanno raccolto decine di commenti in poche ore. Qualcuno, rispondendo a chi chiedeva quale band potrebbe suonare in futuro alla Trentino Music Arena, ha poi sognato in grande, tirando in ballo anche il Boss, Bruce Springsteen, e gli U2.

Sognare in fondo non costa nulla, ma quel che è certo è che per il futuro dell'Arena si sta pensando ad un nuovo concerto in autunno e lo stesso assessore Bisesti ha chiesto “un'attenzione importante di nomi, di varietà musicali ma anche uno sguardo verso l'Europa e all'ambito internazionale. Non ci limitiamo alla musica italiana, dobbiamo sempre ricordarci che siamo in una terra di confine”.

Nel frattempo la Pat ha deciso di rivolgersi al Centro servizi culturali Santa Chiara per l'affidamento dell'Arena ed il presidente Sergio Divina ha spiegato che il Centro sta già sondando la disponibilità di alcune agenzie, per capire quali artisti potrebbero essere disponibili, tenuto conto anche delle tournèe già avviate. Un nodo è quello dei numeri: 120mila fan sembrano troppi per Trento ed il direttore del Centro Santa Chiara ha spiegato che l'ideale si attesterebbe su numeri più piccoli, che si aggirano sui 30-40mila spettatori (Qui Articolo).