Il gallo cedrone ''confidente'' è stato riabilitato: aveva sbarrato la strada a Dorothea Wierer (VIDEO) e si faceva toccare dalle persone. ''Ha recuperato il suo distacco''

Lo annuncia la Provincia di Trento spiegando che ha dunque raggiunto l’effetto sperato l’operazione di gestione e salvaguardia che il Corpo forestale trentino - in collaborazione con il Servizio Faunistico della Provincia - ha condotto in favore di questo esemplare dal comportamento anomalo, avvistato a inizio anno a Passo Lavazè

PASSO LAVAZE'. Si è riabilitato. Il gallo cedrone 'confidente' della Val di Fassa che qualche tempo fa era salito agli onori della cronaca per il suo comportamento di assoluta confidenza nei confronti di esseri umani qualche volta ignari e in qualche caso a loro volta 'problematici' perché 'affamati' di selfie e video da postare sui social, che venivano 'aggrediti' o semplicemente avvicinati da questo animale, ha riacquistato la sua naturale diffidenza verso l'uomo.

Lo annuncia la Provincia di Trento spiegando che ha dunque raggiunto l’effetto sperato l’operazione di gestione e salvaguardia che il Corpo forestale trentino - in collaborazione con il Servizio Faunistico della Provincia - ha condotto in favore di questo esemplare dal comportamento anomalo, avvistato a inizio anno a Passo Lavazè. Questo splendido animale, un maschio, cantava come se fosse il periodo degli amori, si lasciava avvicinare e addirittura toccare, senza troppo timore e in qualche caso bloccava anche le piste da sci (era riuscito a far cambiare direzione anche alla campionessa olimpiaca Dorothea Wierer).

Appartenente alla sottofamiglia dei tetraonini e specie emblema dei boschi delle Alpi, questo esemplare aveva causato preoccupazione per la sua eccessiva familiarità con gli esseri umani, esponendosi a rischi significativi e creando potenziali pericoli per gli sciatori. Dopo un'attenta valutazione e con il parere favorevole dell'Osservatorio Faunistico provinciale, il personale forestale - affiancato dal biologo specializzato in tetraonini, dottor Luca Rotelli - aveva proceduto con una delicata operazione di cattura e traslocazione il 7 febbraio.

L'animale, trattato con il massimo rispetto e cura, è stato dotato di un radiocollare Vhf per il monitoraggio del suo benessere e dei suoi spostamenti. Nel corso dei mesi successivi, il Corpo Forestale trentino e il Servizio Faunistico hanno vigilato costantemente sul gallo cedrone, documentando il suo adattamento e la sua riabilitazione.

L'operazione è stata un successo e la stagione degli amori è stata un banco di prova per questo soggetto dal comportamento anomalo. Il gallo cedrone non solo è ora in ottime condizioni fisiche, ma ha anche recuperato il suo istintivo distacco dagli esseri umani, fondamentale per la sua sopravvivenza in un ambiente naturale che presenta numerosi pericoli, tra cui predatori e potenziali atti di bracconaggio.

In caso di avvistamento di un gallo cedrone dalla condotta insolita, le persone sono invitate segnalarlo: il personale del Corpo forestale trentino e quello del Servizio Faunistico valuteranno l'intervento più opportuno.