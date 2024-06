Lupo con una zampa amputata da una tagliola, in campo anche le unità cinofile per trovarlo (e soccorrerlo): "Per ora nessuna traccia dell'animale"

I referenti del Parco: "Non si sono più avute notizie del lupo amputato, probabile figlio del branco del Tonale, nato nel 2023. Il monitoraggio continuerà nella speranza di rintracciarlo"