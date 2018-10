Val di Rabbi isolata, a Dimaro il fango invade la statale. Un'auto travolta da una frana ma il guidatore si mette in salvo dal finestrino

DIMARO FOLGARIDA. Una frana sta costringendo a super lavoro i vigili del fuoco della zona e intanto la Val di Rabbi è completamente isolata mentre un'auto è stata travolta dai detriti ma fortunatamente la persona alla guida è riuscita a mettersi in salvo da sola uscendo dal finestrino.

Mentre la pioggia continua a cadere incessantemente su tutta la regione anche la Val di Sole si trova in grandi difficoltà. A Dimaro un grosso smottamento ha invaso la strada che porta al paese e sul posto si sono portati i vigili del fuoco della zona e dei paesi limitrofi per cercare di liberare la via. Intanto il sindaco ha diramato un'ordinanza che consiglia di non usare l'acqua dei rubinetti se non dopo bollitura per il rischio infiltrazioni e il fango ha travolto anche delle abitazioni.

La Val di Rabbi è bloccata all'altezza de Le Marinolde per un'altra frana e la strada provinciale 86 non verrà riaperta prima di domani. Per le persone che dovevano risalire per raggiungere i vari paesi è stato allestito un punto emergenza per dormire nella caserma dei vigili del fuoco di Malè e viceversa, per chi doveva scendere dalla valle è stata predisposta la possibilità di dormire nella caserma di San Bernardo.

Sempre in Val di Rabbi, a Tassè un'auto è stata investita da una frana. A bordo una persona che però è riuscita a liberarsi e mettersi in salvo uscendo dal finestrino e allontanandosi con le sue gambe. A Vermiglio sono stati evacuati alcuni edifici per paura che esondassero i torrenti in particolare il Vermigliana e anche il Passo del Tonale è stato investito dal maltempo con un vento fortissimo che ha scoperchiato il tetto di un edificio.