Frana sui binari, deraglia un treno in Val Pusteria. Chiusa la linea ferroviaria

"Nessuno voleva darmi un mano per salvare questo animale. Dopo aver atteso e informato chi di dovere me lo sono caricato in spalla e l'ho portato in caldo in stalla" ci racconta Andrea Osti che ieri ha portato un montone abbandonato in prato, sfinito dalla fame e dal freddo. Gli ha dato anche un nome, si chiama "Herr Leben che significa 'Signor Vita' ma, se letto velocemente suona come Erleben, “Esperienza”, quella che entrambi hanno avuto e che non scorderanno tanto facilmente