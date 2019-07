Grave frontale sulla Gardesana, tre feriti trasportati in elicottero al Santa Chiara di Trento. Disagi alla viabilità

E' successo intorno a mezzogiorno nel tratto di rettilineo all'altezza della rotatoria di Sarche e di cantina Toblino in valle dei Laghi. Sul posto due ambulanze tra Trentino emergenza e Croce bianca, i vigili del fuoco di Calavino, il corpo di Lasino e la polizia stradale di Riva del Garda

SARCHE. Grave incidente lungo la strada statale 45 bis della Gardesana, dove si è verificato un violento frontale tra due auto.

E' successo intorno a mezzogiorno nel tratto di rettilineo all'altezza della rotatoria di Sarche e di cantina Toblino in valle dei Laghi. Un'auto è stata addirittura sbalzata in parte fuori dalla carreggiata.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, due ambulanze tra Trentino emergenza e Croce bianca, i vigili del fuoco di Calavino, il corpo di Lasino e la polizia stradale di Riva del Garda per effettuare i rilievi, ricostruire l'esatta dinamica e gestire il traffico.

I pompieri hanno messo in sicurezza l'area, mentre da Trento si è levato in volo l'elicottero che in pochi minuti è atterrato lungo la statale.

Il personale sanitario si è preso carico dei feriti, le tre persone a bordo dei veicoli sono rimaste coscienti e fortunatamente non si è reso necessario l'utilizzo delle pinze idrauliche per liberarle dai mezzi.

Le persone rimaste coinvolte nell'incidente sono state stabilizzate e quindi trasportate in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Disagi alla viabilità, la strada è stata chiusa per permettere l'intervento della macchina dei soccorsi tra sanitari, pulizia della sede stradale e rimozione dei mezzi incidentati.