Il Tar blocca l'acquisto del nuovo elicottero. Accolto il ricorso di Airbus Helicopters

TRENTO. Tutto bloccato, il Trentino dovrà aspettare ancora un po' per il nuovo elicottero per il soccorso. Il Tar ha, infatti, accolto il ricorso di Airbus Helicopters e quindi le procedure subiscono una battuta d'arresto.

Una questione che nasce dopo che nel marzo del 2017 un elicottero della flotta provinciale ha avuto un grave incidente sul Nambino (QUI ARTICOLO). Da quel momento nei cieli del Trentino vola un mezzo il cui affitto costa circa 2,5 milioni all'anno e si è scelta questa linea perché il vecchio elicottero sembrava riparabile e si attendevano i responsi delle assicurazioni e dei tecnici (QUI APPROFONDIMENTO).

La Giunta, però, ha iniziato a ragionare sull'acquisto di un nuovo mezzo che dovrebbe costare circa 15 milioni di euro (QUI ARTICOLO) e andrebbe a rinfoltire la flotta attuale che conta su 5 elicotteri (tre, aveva spiegato la Pat, vengono utilizzati per gli usi sanitari e di assistenza alle persone, e due per il supporto ai lavori pubblici effettuati sul territorio. Nel 2018 sono stati realizzati 3.500 interventi, di cui 2.500 di carattere sanitario).

Il nucleo svolge un compito tanto importante, quanto delicato, ma i riflettori sulla necessità di sostituire il mezzo si sono accesi, anche politicamente, dopo il quarto stop tra luglio e agosto di un elicottero trentino (QUI ARTICOLO).

Non è la prima volta che il Trentino inciampa nell'acquisto di un elicottero. Una decina di anni fa, sempre Airbus Helicopters all'epoca come Eurocopters, aveva impugnato l'iter per l'acquisto dei primi due AW139 in quanto la Provincia non aveva previsto un appalto. Piazza Dante in prima battuta aveva incassato l'ok in primo grado, mentre il Consiglio di Stato aveva imposto di procedere a gara, poi vinta da Agusta.

Dopo il via libera provinciale, la Cassa antincendi aveva deliberato per "l'attivazione di una procedura negoziale in modalità telematica per la contrattazione con l'operatore economico Leonardo dell'affidamento della fornitura di un elicottero AW139 Long nose nuovo, con allestimento sanitario". Una decisione, come detto, contestata da Airbus Helicopters. Dopo la sospensiva accolta dai giudici il 20 giugno scorso, il Tar si è espresso per bloccare tutto.

Una situazione del parco elicotteri che mette in difficoltà anche l'acquisto di nuovi mezzi per i vigili del fuoco permanenti di Trento, costretti a utilizzare veicoli datati (QUI ARTICOLO) e bandi andati a vuoto (QUI ARTICOLO).