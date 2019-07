Maltempo allagato il centro di Mezzolombardo e un tratto dell’A22. Pordoi ancora chiuso fino alla tarda mattinata di domani

TRENTO. Ancora maltempo sul Trentino, decine gli interventi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del territorio.

Resta alta l’allerta dopo i danni che si sono registrati nella giornata di ieri a causa dei violenti nubifragi. Come tra la val di Fassa e il confine con il Veneto dove alcuni torrenti sono esondati e diversi alberi si sono schiantati al suolo. La macchina dei soccorsi era entrata in azione per mettere in salvo alcuni escursionisti sorpresi dal maltempo. Esondazioni e smottamenti si erano verificati anche a San Martino di Castrozza.

Nella giornata di oggi invece risulta allagato l’intero centro di Mezzolombardo con relativi disguidi per la viabilità.

I vigili del fuoco sono inoltre impegnati per risolvere altri allegamenti, in particolare sull’A22 all’altezza di Villa Lagarina e nella zona di Tenna e Pergine, interessate anche da lievi smottamenti. I pompieri fanno sapere comunque che la viabilità non è stata compromessa.

A Pomarolo i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza una lamiera staccatasi da un tetto per via del forte vento. A Vigolo Vattaro un garage si è allagato.

A Moena resta ancora valida l’ordinanza emanata ieri dal sindaco Edoardo Felicetti e che vieta "il consumo, in via preventiva e cautelativa, per uso alimentare dell'acqua sull'intero territorio comunale, in attesa delle verifiche sulle caratteristiche organolettiche e di potabilità, così come le verifiche delle opere idrauliche".

Infine, dopo che i tecnici e i mezzi di Venetostrade hanno lavorato incessantemente per tutta la giornata, nella tarda mattinata di domani dovrebbe riaprire la strada del passo Pordoi, chiusa a causa di alcuni smottamenti.