Nasconde l'eroina nel forno. I carabinieri arrestano un 32enne e sequestrano oltre 700 dosi per un valore di 15 mila euro

In questi giorni di festa, i militari di Trento sono entrati in azione in via Milano, un 32enne tunisino, pregiudicato è stato controllato insieme alla moglie 31enne italiana in auto. Fermato anche un 26enne senza fissa dimora in piazza della Portela per spaccio

TRENTO. Ha nascosto l'eroina nel forno, un 32enne è stato arrestato, mentre la moglie di 31 anni è stata deferita. Un 26enne è stato invece denunciato a piede libero.

In questi giorni di festa, i militari di Trento sono entrati in azione in via Milano, un 32enne tunisino, pregiudicato è stato controllato insieme alla moglie 31enne italiana in auto a bordo della sua Peugeot 206.

Insospettiti dal comportamento del conducente, i carabinieri hanno perquisito auto e occupanti. Lì la scoperta di 200 grammi di eroina nascosti sotto i sedili.

A quel punto la perquisizione si è spostata anche all’abitazione della coppia, che ha consentito il sequestro di ulteriori 200 grammi di eroina, nascosti nel forno della cucina, oltre a una consistente somma di denaro, provento dello spaccio.

Il risultato è una denuncia per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, con l’immediato arresto e il trasferito al carcere di Spini di Gardolo, mentre la donna è stata deferita, in concorso e in stato di libertà alla Procura di Trento. Sul mercato dello spaccio di Natale, è stata scongiurata l’immissione di oltre 700 dosi di droga per circa 15 mila euro di valore.

Sempre i militari di Trento hanno denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti un 26enne algerino senza fissa dimora, con precedenti specifici.

L'uomo è stato controllato dai militari in zona piazza della Portela: il 26enne aveva nascosto sotto i vestiti 3 grammi di cocaina divisi in dosi e 85 euro in contanti. Tutto è stato sequestrato.