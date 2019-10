Paura in A22, camion che trasporta piante e fiori avvolto dalle fiamme. Intervengono i vigili del fuoco

VIPITENO. Dopo il caso di ieri, dove un altro camion che trasportava bobine d’acciaio aveva preso fuoco ora anche un altro mezzo, sempre sull’autostrada del Brennero è stato avvolto dalle fiamme (Articoli QUI e QUI)

La dinamica è la stessa, l’autista vede improvvisamente uscire dal vano motore del fumo, giusto il tempo di accostare e mettersi in salvo che le fiamme avvolgono il mezzo incenerendolo completamente.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, in pochi minuti il veicolo che trasportava piante e fiori è stato avvolto dalle fiamme. La polizia stradale arrivata sul posto per mettere in sicurezza gli automobilisti ha disposto l’immediata chiusura del tratto autostradale compreso fra Brennero e Vipiteno per chi viaggia in direzione sud.

Pronto l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco, tra i primi ad arrivare il corpo di Vipiteno ma anche Tunes e Colle Isarco, che in poco tempo sono riuscite a domare le fiamme.

Ora però c’è la parte difficile: rimuovere la carcassa incenerita del mezzo pesante. I pompieri stanno procedendo con molta cautela per evitare possibili fuoriuscite di carburante dal mezzo.

Le cause all’origine dell’incendio non sono ancora chiare ma si sospetta un’avaria al motore. Fortunatamente nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli e come dicevamo l’autista è riuscito a mettersi in salvo da solo.

Stando alle ultime informazioni, proprio in questo momento è stata riaperta la corsia di soprasso per permettere a parte del traffico di defluire. Nel frattempo però si sono formate code molte lunghe, si parla anche di 6 chilometri.

Pertanto, visti i pesanti disagi alla viabilità, si sconsiglia di mettersi in viaggio il traffico nel tratto fra Bolzano e Chiusa e fra Bressanone e la barriera di Vipiteno rimane molto intenso.