Tragedia in Lessinia, precipitano nella scarpata e vengono sbalzati fuori dall'auto: muore una 19enne e cinque feriti

L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30 in località Tinazzo nel comune di Bosco Chiesanuova, quando la vettura è precipitata per decine di metri dalla strada bianca che conduce a malga Vigna per finire nella scarpata. I giovanissimi coinvolti nel drammatico evento sono tutti di Bosco e avevano organizzato una festa alla malga. Al rientro, però, il tragico incidente