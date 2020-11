Addio a don Ettore Facchinelli, il Covid si è portato via il prete dei motociclisti

E' stato per circa 30 anni parroco a San Martino a Trento e per tantissimi anni ha celebrato la tradizionale benedizione dei motocilisti provenienti da ogni parti del nord Italia

TRENTO. Quando arrivava in piazza Fiera per la benedizione delle moto scoppiava un applauso fortissimo. Tutti lo conoscevano come il prete dei motociclisti e la sua gioia in quei momenti era davvero indescrivibile.

Ieri mattina a 94 anni don Ettore Facchinelli se ne è andato. E' l'undicesimo sacerdote che il Covid19 si è portato via. Si trovava alla Casa del Clero e tra pochi giorni, il 4 dicembre, avrebbe compiuto i 95 anni.

Purtroppo non conosce ancora fine la triste sorte che sta colpendo il clero trentino. Don Ettore aveva un cuore d'oro. Era Monsignore ma preferiva essere chiamato in modo semplice senza titoli di vario genere. Chi lo conosce ne testimonia la voglia di fare, di aiutare e di parlare.

Originario di Sorni, fu ordinato a Trento nel 1949. Vicario parrocchiale ad Albiano (1949-1953) e Lavis (1953-1955), poi direttore spirituale del Seminario minore (1955-1974) e quindi rettore dello stesso (1974-1977).

In città venne chiamato come parroco per 30 anni nella parrocchia di San Martino poi collaboratore pastorale per la parrocchia di San Vigilio (2008-2014) divenendo anche canonico onorario della Cattedrale nel 2007.



Il funerale sarà celebrato sabato 28 novembre alle ore 11 in Cattedrale a Trento.