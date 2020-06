Alex Zanardi operato alla testa dopo l'incidente. Si trova in condizioni gravissime. Il sostegno anche dal Trentino: ''Forza campione"

A margine del presidio, Fp Cgil e Cisl Fp, Uil Fpl e Fenalt hanno incontrato gli assessori Spinelli e Zanotelli. Oggi è stata firmata una delibera. Il provvedimento parte da lunedì 29 giugno e si protrae fino al 30 settembre. Fugatti: "Non ci sono abbastanza spazi. Prevediamo due turni per svolgere 25 ore in sede. Alcune categorie in ufficio anche il venerdì pomeriggio e il sabato mattina"