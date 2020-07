''Allerta gialla'' per il maltempo in Trentino Alto Adige e altre 4 regioni. Nubifragio nell'alto vicentino e a Dro vigili in azione per un violento acquazzone

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi fenomeni più frequenti ed intensi durante le ore pomeridiane e serali. Sono previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento