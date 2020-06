Calpestato da un bovino vicino al rifugio Dardo, grave un uomo elitrasportato in codice rosso

L’incidente è avvenuto intorno alle 12 quando un uomo è stato travolto da un bovino in corsa. La persona ha riportato diversi ematomi, vista la gravità della situazione sul posto è intervenuto l’elisoccorso

ERBEZZO (VR). La vicenda è ancora da chiarire ma stando alle prime informazioni un uomo sarebbe stato travolto e calpestato da un bovino, forse una mucca, mentre si trovava nelle adiacenze del rifugio Dardo, nel comune di Erbezzo in Lessinia, in provincia di Verona. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno.

L’uomo ha riportato vari ematomi e quando è stato soccorso si trovava in stato confusionale, le condizioni del ferito sono apparse subito gravi pertanto è stato richiesto l’intervento del elisoccorso, nel frattempo dal fondovalle si metteva in moto anche un mezzo di terra per raggiungere la posizione.

Considerando che il luogo dell’incidente si torva molto vicino al confine è stato proprio un elicottero trentino ad intervenire sul posto. Il mezzo è atterrato nei prati adiacenti il rifugio Dardo sbarcando il personale sanitario che ha stabilizzato e imbarellato il ferito.

Dopodiché l’elisoccorso ha fatto rotta verso l’ospedale di Borgo Trento a Verona dove l’uomo è stato ricoverato in codice rosso.