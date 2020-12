Camminano sul lago ghiacciato ma restano bloccati su un isolotto. Coppia salvata dai sommozzatori con il gommone

L'allerta è scattata nel tardo pomeriggio di ieri al lago di Cei, una coppia ha allertato il Numero unico di emergenza per l'impossibilità di ritornare indietro in sicurezza. In azione i vigili del fuoco di Villa Lagarina e il gruppo Saf dei permanenti di Trento

VILLA LAGARINA. Tanta tensione al lago di Cei, la macchina dei soccorsi è entrata in azione per salvare una coppia rimasta bloccata tra un isolotto laterale e la riva.

L'allerta è scattata nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 1 dicembre, quando la coppia ha allertato il Numero unico di emergenza per l'impossibilità di ritornare indietro in sicurezza.

Arrivati al lago e dopo un breve giro, i giovani hanno camminato un paio di metri lungo la superficie ghiacciata e così sono riusciti a raggiungere un isolotto laterale.

I problemi sono occorsi quando è stato il momento di rientrare, un po' per l'oscurità e la basse temperature, un po' per il cedimento in alcuni punti del ghiaccio.

La coppia ha cercato comunque di "guadare" quel tratto necessario a raggiungere la riva, ma i movimenti sono stati resi particolarmente difficoltosi per il freddo, il fondale insidioso e gli strati dell'acqua ghiacciati.

A quel punto è stato lanciato l'allarme e sul posto si è portato il distaccamento di Castellano dei vigili del fuoco di Villa Lagarina e il nucleo Saf dei permanenti di Trento.

I pompieri sono riusciti velocemente a raggiungere la coppia con il gommone per portarla in salvo. Fortunatamente una brutta serata che si è conclusa bene per il tempestivo intervento dei soccorritori.