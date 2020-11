Coronavirus, ecco dove sono stati trovati i 229 positivi con i picchi di Trento, Rovereto e Tesero. Telve al 3,9% di rapporto contagi/residenti

TRENTO. In un quadro di costante calo di persone positive con un livello che, in valore assoluto (per la protezione civile 2.309 per l'Apss 2.4141), è il secondo più basso di tutta Italia (meglio fa solo la piccola Valle d'Aosta che ha meno abitanti della sola Trento e conta 1.547 positivi mentre il piccolo Molise ne ha già qualcuno in più: 2.625) restano molto preoccupanti i dati sui ricoveri, i decessi e le terapie intensive (quadrupli rispetto, per esempio, alle due citate Valle d'Aosta e al Molise) con 348 persone ricoverate nel reparto di malattie infettive, 60 in alta intensità e 44 in terapia intensiva e si registrino altri 8 decessi.

Le ragioni di questo sfasamento di dati ve le abbiamo spiegate tante volte ed è legato all'essenza di comunicazione rispetto ai positivi agli antigenici (alla fine il territorio con dati più simili in termini di ricoveri, terapie intensive e decessi è proprio il vicino Alto Adige che però ha 11.483 positivi più oltre 3.000 trovati con i tamponi antigenici).

Per quanto riguarda i dati odierni i positivi comunicati ufficialmente dalla Pat sono 229 a fronte di 268 guariti. Ecco allora il quadro dei positivi ai tamponi molecolari divisi per comuni con Trento che registra 45 nuovi contagiati, Rovereto che ne registra 17 e Tesero che ne fa segnare altri 11 raggiungendo una percentuale di positivi in rapporto alla popolazione solo da molecolari al 2,1% (la soglia per diventare zona rossa è il 3% ma anche con i tamponi antigenici). Sopra la soglia del 3% solo con i tamponi molecolari è Telve che è al 3,9% ma non è stata messa in zona rossa perché i contagi si stanno sviluppando soprattutto in una struttura con anziane religiose (e come nei casi delle Rsa non vengono conteggiati ai fini del provvedimento).

Ecco i positivi: Trento 45; Rovereto 17; Tesero 11; Pergine Valsugana, Mezzolombardo, Riva del Garda e Castello Tesino 7; Ala e Civezzano 6; Cles 5; Lavis, Caldonazzo, Grigno, Isera, Ziano di Fiemme 4; Mori, Mezzocorona, Dro, Brentonico, Castel Ivano, Moena, Folgaria, Sant'Orsola, Sover 3 contagi; Predazzo, Storo, Cavalese, Tione di Trento, Cavedine, Castello Molina di Fiemme, Vallelaghi, Calliano, Segonzano, Primiero, Tenna 2 contagi.

Levico Terme, Baselga di Piné, Predaia, Ville d'Anaunia, Altopiano della Vigolana, Cembra Lisignago, Malé, Telve, San Michele, Borgo d'Anaunia, Giovo, Ville di Fiemme, Fornace, Aldeno, Villa Lagarina, Campitello di Fassa, Dimaro Folgarida, Fierozzo, Roveré, Livo, Drena, Novaledo, Castelnuovo, Denno, Ossana, Valfloriana, Ospedaletto, Bieno 1 contagio.